Sociálna poisťovňa počíta v roku 2023 so zdrojmi 11,9 mld. eur

Sociálna poisťovňa (SP) počíta v roku 2023 s celkovými zdrojmi vo výške 11,9 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu SP na roky 2023 až 2025, ktorý v piatok schválil vládny kabinet.

Celkové príjmy by mali dosiahnuť 10,76 miliardy eur a celkové výdavky 11,08 miliardy eur. Bilančný rozdiel v bežnom roku by mal dosiahnuť zápornú hodnotu 319,13 milióna eur. Bilančný rozdiel celkom by mal byť kladný, na úrovni 821,3 milióna eur. Predpokladá sa, že v roku 2023 nebude Sociálnej poisťovni poskytnutý transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude v rokoch 2022 až 2025 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v základnom fonde nemocenského poistenia a v základnom fonde starobného poistenia. Deficit bude SP riešiť v zmysle zákona o sociálnom poistení z rezervného fondu solidarity a aj z vnútorných zdrojov. .