Som presvedčený, že práve zažívame vrchol cien plynu

Vysoké ceny zemného plynu v Európe spôsobené neistotou dodávok by sa mali postupne stabilizovať. Prispejú k tomu opatrenia na úrovni EÚ aj jednotlivých štátov a z dlhodobého hľadiska aj postupná diverzifikácia zdrojov a vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie. Na konferencii Energofórum to vo štvrtok povedal poslanec a bývalý štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek (SaS).

"Som presvedčený, že ten peak (vrchol) zažívame teraz. Keď je vyvolaná neistota a keď sme odkázaní na zdroje, ktoré k nám chodia zo zahraničia," povedal Galek. Ceny by sa podľa poslanca mali po prijatí opatrení zastabilizovať a nemali by vytvárať ďalší tlak na infláciu. Pripomenul, že diverzifikácia zdrojov si vyžiada pomerne vysoké náklady, no tie sa postupne vrátia v podobe prevádzkovo lacných obnoviteľných zdrojov energie.

Jednou z možností, ako znížiť ceny plynu pre Európu, je jeho spoločný nákup. Hoci rezort hospodárstva podľa Galeka tento zámer od začiatku podporoval, záujem ďalších štátov postupne ochabol.

Milan Sedláček zo spoločnosti Eustream upozornil, že veľké štáty, ako Španielsko, Nemecko či Francúzsko, by sa k spoločnému nákupu pravdepodobne nepripojili. Spoločný nákup by podľa neho bol výhodný iba v prípade požiadaviek dodávateľov na dlhodobé kontrakty.

Uzatváranie takýchto kontraktov by však nebolo momentálne vhodné ani podľa Galeka, ani podľa Alexandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ten si totiž myslí, že situácia sa môže v závislosti od vývoja konfliktu na Ukrajine počas niekoľkých mesiacov výrazne zmeniť a do Európy by po skončení tejto vojny mohol zasa prúdiť ruský plyn.

Jakub Ondrejka zo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) však upozornil na nespoľahlivosť ruských dodávok. Gazprom totiž dlhodobo kráti dodávky väčšine európskych krajín a cez severné plynovody Jamal a Nord Stream 1 ich v minulosti úplne zastavil.

Dodávky ruského zemného plynu pre SPP sa v posledných týždňoch pohybovali na úrovni 40 % dohodnutého množstva, no uplynulý víkend prechodne vzrástli na 100 %, aby neskôr opäť poklesli. Takéto neočakávané výkyvy robia podľa Ondrejku problémy nielen SPP, ktoré už stihlo nahradiť dve tretiny ruských dodávok z iných zdrojov, ale aj rakúskym či talianskym firmám, ktoré cez Slovensko ruský plyn odoberajú.