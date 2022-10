Hongkong umožnil zakotviť superjachtu ruského oligarchu, na ktorú sú uvalené sankcie

Zdroj: oPenaizoch

USA varovali Hongkong, že pomoc sankcionovaným jednotlivcom by mohla ohroziť jeho postavenie ako globálneho finančného centra po tom, čo v mestskom prístave zakotvila megajachta spojená s jedným z najbohatších mužov Ruska, píše agentúru Bloomberg .



"Nemôžeme robiť nič, čo nemá žiadny právny základ," povedal Lee v utorok novinárom podľa agentúry Reuters a odmietol myšlienku, že Hongkong je povinný konať na základe jednostranných sankcií uvalených Európskou úniou, Spojenými štátmi, Spojeným kráľovstvom a ďalšími krajinami. "Budeme dodržiavať sankcie Organizácie Spojených národov, to je náš systém, to je náš právny štát," dodal Lee. Rusko má právo veta pri akýchkoľvek takýchto sankciách.

Veľkolepé, viac než 140 metrové plavidlo dorazilo do Hongkongu 5. októbra po 7-dňovej plavbe z ruského prístavu Vladivostok na Ďalekom východe, pričom na zadnej časti plavidla viala ruská vlajka. Jachtársky maklér Michael Maximilian Bognier pre CNN povedal, že premiestnenie môže odrážať potrebu vyhnúť sa drsným zimným podmienkam vo Vladivostoku.

Jachta Nord patrí Rusovi Alexejovi Mordašovovi, ktorému Bloomberg odhaduje jeho čisté imanie na 18,7 miliardy dolárov a zaraďuje ho na 68. priečku najbohatších ľudí na Zemi. Je najväčším akcionárom významného ruského výrobcu ocele a vlastní množstvo podielov v iných odvetviach. Spojené štáty uvalili na Mordašova, jeho manželku a dve dospelé deti sankcie v júni v rámci širšej kampane na potrestanie ruských oligarchov za Putinovu inváziu na Ukrajinu. Hoci je Nord zatiaľ v bezpečí, to isté sa nedá povedať o druhej, „menšej“ jachte, ktorú vlastní Mordašov, jeho 65-metrovú Lady M zadržala talianska polícia v marci.

Západné úrady zadržali viac ako tucet jácht, ktoré vlastnia sankcionovaní Rusi. Mordašov, ktorý sa na jar pokúšal obhajovať pred európskymi súdmi, povedal: "Nemám absolútne nič spoločné so vznikom súčasného geopolitického napätia a nechápem, prečo na mňa EÚ uvalila sankcie."

Nord, ktorú postavila nemecká spoločnosť Lürssen v roku 2021, má hodnotu viac ako 500 miliónov dolárov. Vyžaduje si 40 člennú posádku a jej ročné náklady na prevádzku sa vyčíslujú na 45 až 50 miliónov dolárov. Údajne na nej nájdete: