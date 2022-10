Britské domácnosti by mali túto zimu znížiť spotrebu energie

dnes 16:16 -

Britské domácnosti by mali túto zimu znížiť spotrebu plynu a elektriny tam, kde je to možné. Zredukujú tak svoje náklady a znížia tiež riziko výpadkov elektriny. Uviedol to vo štvrtok energetický regulačný úrad Ofgem. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Táto rada prichádza po tom, čo národná distribučná sieť minulý týždeň varovala, že Británia môže čeliť výpadkom elektriny, ak túto zimu nebude schopná doviezť dostatok elektriny a plynu.

"Všetci by sme mali premýšľať o tom, ako znížiť spotrebu energie tam, kde je to možné," povedal generálny riaditeľ Ofgem Jonathan Brearley na štvrtkovom podujatí.

Podľa neho je to jednak spôsob, ako stlačiť účty a zároveň to pomôže udržať bezpečnosť dodávok, prispeje k dekarbonizácii a k úsporám verejných financií.

Ofgem spolupracuje s energetickým sektorom a onedlho spustí kampaň s cieľom vysvetliť, ako znížiť spotrebu energie, a čo by zákazníci mali očakávať od svojich poskytovateľov, povedal Brearley.

Britská vláda sa zatiaľ vyhýba tomu, aby priamo vyzvala ľudí na zníženie spotreby energie, na rozdiel od Európy, kde sa krajiny dohodli na dobrovoľnom znížení spotreby plynu o 15 %. Vlády v Európe naliehajú na podniky, aby znížili spotrebu energií a verejné budovy stiahli kúrenie, aby sa vyhli nedostatku elektriny.