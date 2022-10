NSK deklaruje, že je na ekonomickú či energetickú krízu pripravený

dnes 16:16 -

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) je na prípadné ekonomické či energetické krízové situácie pripravený. Vyhlásil to predseda NSK Milan Belica, ktorý sa okrem iného opiera aj o hodnotenie mimovládnej organizácie INEKO. Podľa nej má NSK ako jediný z krajských samospráv finančné zdravie hodnotené ako veľmi dobré.

Podľa Belicu môže byť rok 2023 pre samosprávy veľmi zložitý, preto je dôležité, aby boli voči krízovým situáciám odolné. "Prvým krokom je dobré hospodárenie. NSK má slušný objem rezervy. To je prvý obranný val a stupeň odolnosti voči bodovým problémom, ktoré môžu nastať. Druhý stupeň je oveľa dôležitejší. Je to nízka zadlženosť. Keď zlyhá všetko, tak si môžeme zobrať relatívne slušné objemy úverov a zachrániť ekonomiku a hlavne ľudí, ktorí sú odkázaní na naše služby. Teda sociálne domovy, infraštruktúra, školy a podobne," vysvetlil Belica.

Okrem finančnej neistoty čelia samosprávy aj nárastu cien za energie. Podľa Belicu je dôležité, že kraj dokázal nakúpiť elektrickú energiu ešte za výhodné ceny. "Súčasne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK šetria energiu optimalizáciou režimu vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Určite však neurobíme to, že by sme vystavili neprimeranému chladu žiakov alebo učiteľov na našich školách, či klientov zariadení sociálnych služieb. Sú aj iné možnosti, ako šetriť a túto situáciu riešiť," vyhlásil Belica.

Zároveň upozornil, že súčasnú situáciu samosprávam značne komplikujú aj spory pri zostavovaní štátneho rozpočtu. "Treba si uvedomiť, že to nie je len rozpočet vlády. Do neho patria aj rozpočty regionálnej samosprávy a obcí, ktoré nemajú údaje na to, aby si vypracovali svoje vlastné rozpočty. Obávam sa, že samosprávy, keď nepoznajú príslušné parametre, svoje rozpočty ani nebudú schopné vypracovať. Bude im tak hroziť rozpočtové provizórium, čo je veľmi nebezpečné," dodal Belica.