Reforma dlhodobej starostlivosti v SR by mala začať stabilizáciou personálu

Občianske združenie (OZ) Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) privítalo informáciu, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce do systému sociálnych služieb investovať viac ako 192 miliónov eur. Problém je však najmä s personálom zariadení sociálnych služieb, ktorého je v súčasnosti akútny nedostatok a pracuje za nízke mzdy. Nová aktivita MPSVR nemení ani systém poskytnutia príspevku priamo na prijímateľa. Informovala o tom predsedníčka KOS Dana Grafiková.

"Vláda sa v Programovom vyhlásení vlády zaviazala v prvom rade uskutočniť reformu dlhodobej starostlivosti, ktorá spočíva v presmerovaní príspevku priamo na prijímateľov. Táto reforma má umožniť prijímateľom právo slobodného výberu o mieste a forme sociálnej služby a poskytnúť jej na to finančné prostriedky podľa stupňa odkázanosti. Ľudskou rečou, financie dostanú odkázaní ľudia," vysvetlila Grafiková.

"Zmena systému má podporiť zotrvanie odkázaných prijímateľov v domácom prostredí, kde je im to prirodzenejšie a pre systém aj lacnejšie. Výstavba nových zariadení, bez poznania skutočných požiadaviek prijímateľov na zotrvanie v domácom prostredí, no najmä finančnej stabilizácie personálu je znovu krok úplne mimo. Skúsenosti napríklad z Čiech nám ukázali, že po zavedení príspevku priamo prijímateľom zostali viac ako dve tretiny týchto ľudí v domácej starostlivosti," uzavrela predsedníčka.

MPSVR reagovalo, že nie je zriaďovateľom ani poskytovateľom sociálnych služieb, a teda ani zamestnávateľom v danej oblasti. Tieto služby patria do originálnej pôsobnosti samospráv. Ministerstvo práce uviedlo, že nemá vplyv na konkrétnu politiku odmeňovania v jednotlivých samosprávach, respektíve zariadeniach sociálnych služieb.

Rezort práce však dodal, že napriek tomu podniká kroky na podporu zamestnancov v sociálnych službách. Vypláca mimoriadne odmeny za výnimočné pracovné nasadenie a aj v súčasnosti poskytuje infekčný príplatok za prácu v karanténnom prostredí. Podieľa sa aj na spolufinancovaní sociálnych služieb prostredníctvom finančného príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou, vrátane domovov sociálnych služieb, zriadenými alebo založenými obcou a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Od januára budúceho roku má MPSVR podľa vlastných slov vyplatiť poskytovateľom sociálnych služieb o 10,7 milióna eur viac na finančné príspevky pre zariadenia podmienené odkázanosťou. To znamená, že do týchto zariadení pôjde spolu vyše 201 miliónov eur, ktorými štát prispeje na najnákladnejšiu zložku financovania sociálnych služieb, ktorou sú mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní.

Rovnako štát každoročne zvyšuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie. Naposledy sa tento príspevok zvýšil od začiatku júla tohto roku. S cieľom podpory rozvoja domácej opatrovateľskej služby a udržania pracovných miest sa realizujú aj viaceré projekty a výzvy zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov, uzavrel rezort práce.