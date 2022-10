dnes 14:46 -

Rusko zváži vytvorenie "plynárenského uzla" v Turecku, keďže jeho dodávky do Európy zasiahli sankcie súvisiace s vojnou na Ukrajine a úniky na kľúčových potrubiach. Povedal to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin svojmu tureckému kolegovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. TASR správu prevzala z AFP.

"Ukázalo sa, že Turecko je dnes najspoľahlivejšou cestou pre dodávky, dokonca aj do Európy. Mohli by sme zvážiť možnosť vytvorenia plynárenského uzla v Turecku pre dodávky do iných krajín," povedal ruský líder Erdoganovi počas osobného stretnutia na okraj regionálneho summitu v kažašskej Astane.

Erdogan sa od začiatku ruskej invázie snaží udržiavať otvorený dialóg s Moskvou a západnými krajinami, a to napriek množstvu rozdielnych názorov vrátane konfliktov v Sýrii a inde.

"Bola by to platforma nielen pre dodávky, ale aj pre určovanie cien (plynu)," povedal Putin na stretnutí s Erdoganom a dodal, že "dnes sú tieto ceny premrštené a normálne by sme to mohli regulovať bez akéhokoľvek politického podtextu."

Ceny plynu od začiatku ruskej vojny na Ukrajine prudko vzrástli a Európa sa snažila nájsť alternatívne dodávky energie po tom, čo jej Rusko obmedzilo dodávky v reakcii na západné sankcie proti Moskve.