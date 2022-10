Za ľudí chce presadiť pomoc živnostníkom aj v súvislosti s energetickou krízou

dnes 12:46 -

Koaličná strana Za ľudí chce presadiť opatrenia pre živnostníkov, ktoré by im pomohli aj v súčasnej energetickej kríze. Navrhujú napríklad dotačnú schému na financovanie kapitálových investícií s cieľom zníženia energetickej náročnosti malých a stredných podnikov (MSP). Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia Za ľudí. Predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová zdôraznila, že tieto opatrenia bude presadzovať aj na koaličnej rade.

Remišová poznamenala, že vo štvrtok bude stretnutie koaličnej rady o opatreniach v oblasti energetiky pre podniky, kde chce presadzovať, aby sa na živnostníkov nezabudlo. "Živnostníci v týchto ťažkých časoch nemôžu ostať bokom," vyhlásila. Hlavný ekonóm strany Tomáš Meravý priblížil, že Slovensko je typické vysoko nadpriemerným zastúpením MSP v ekonomike, pričom dominantnou zložkou sú tzv. mikropodniky.

Skonštatoval, že v predstavenom návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023 je vyčlenených 5 miliárd eur ako rezerva na zatiaľ nešpecifikované kompenzačné opatrenia. "Navrhujeme, aby jedno z takýchto opatrení bolo výrazné zníženie distribučných poplatkov, spotrebných daní a DPH z elektriny dočasne a na jeden rok," ozrejmil.

Ďalej je podľa neho potrebné, aby štát poskytol garancie cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, Eximbanku a Slovenský investičný holding pre banky tak ako v prípade "covidovej" podpory. "Banky následne poskytnú zdroje malým a stredným podnikom s nízkym úročením a splatnosťou osem rokov," dodal.

Hlavným návrhom strany je, aby štát urýchlene pripravil dotačnú schému na financovanie kapitálových investícií na zníženie energetickej náročnosti MSP. Meravý podotkol, že podobná dotačná schéma je pripravená v kapitole dekarbonizácia priemyslu v pláne obnovy, ale prvé výzvy z nej majú byť vypísané až v decembri 2023, čo je podľa neho príliš neskoro. Pri vyváraní dotačných schém strana navrhuje samostatné riešenie venované len tým najmenším podnikateľským subjektom, ako sú živnostníci alebo umelci.

Za ľudí navrhuje, aby sa v rámci podpornej schémy vytvorila tzv. prvá kategória pomoci do 15.000 eur. "V tejto kategórii by si žiadatelia mohli podávať žiadosti na priame nákupy náradia, strojov alebo zariadení," spresnil Meravý. Podmienkou by malo byť, aby investíciou bola znížená spotreba energie alebo aby boli znížené emisie skleníkových plynov.

Tieto návrhy boli podľa Meravého konzultované aj s MSP. Prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Vladimír Sirotka potvrdil, že sa podieľali na spracovaní opatrení. Priblížil, že sa snažia komunikovať aj s vládou, pričom už oslovili aj nového ministra hospodárstva Karla Hirmana, aby hľadali riešenia.