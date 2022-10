Nemecká ministerka zahraničných vecí vyzýva na väčšiu opatrnosti voči Číne

dnes 20:46 -

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala v stredu na väčšiu opatrnosť pri obchode s Čínou. Najväčšia európska ekonomika sa podľa nej musí poučiť z rozpadu vzťahov s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

"Musíme usmerniť naše politické, ale predovšetkým ekonomické vzťahy s Čínou," povedala Baerbocková pre noviny Süddeutsche Zeitung.

Podľa nej by si malo Nemecko vziať ponaučenie z politiky voči Rusku, a to tak, "že už viac nebude existenčne závisieť od žiadnej krajiny, ktorá nezdieľa jeho hodnoty".

Nemecko sa zmieta v energetickej kríze, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine, keďže Rusko obmedzilo dodávky plynu do Európy.

Čína je pre Nemecko kľúčovým obchodným partnerom, najmä pre jeho rozsiahly automobilový priemysel. Vzťahy medzi oboma krajinami však zhoršila eskalácia napätia v súvislosti s Taiwanom, znepokojenie nad dodržiavaním ľudských práv v regióne Sin-ťiang, v ktorom dominujú moslimovia, ako aj prísna politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 v Číne.

Kancelár Olaf Scholz v utorok (11. 10.) na podnikateľskom samite označil Čínu za príklad krajiny, s ktorou by malo Nemecko udržiavať obchodné vzťahy. "Nemusíme sa odstrihnúť od niektorých krajín, musíme pokračovať v obchodovaní s jednotlivými štátmi, a poviem to výslovne, aj s Čínou," vyhlásil.

Nemecké médiá informovali, že Scholz plánuje v novembri navštíviť Čínu, čo by bola prvá cesta lídra skupiny G7 do tejto ázijskej krajiny od začiatku pandémie ochorenia COVID-19.

Baerbocková v tejto súvislosti uviedla, že neobhajuje "úplné odstrihnutie, ale otvorenie alternatívnych trhov, diverzifikáciu a riadenie rizík". A vyzvala Scholza, aby "bral do úvahy aj zvyšok Ázie".

Ministerka Baerbocková však použila ostrejší tón v súvislosti s participáciou čínskeho lodného giganta Cosco na kontajnerovom termináli v Hamburgu.

"Pri každej investícii do nemeckej kritickej infraštruktúry si musíme položiť otázku, čo by to mohlo znamenať, keby sa Čína ako demokracia obrátila proti nám," dodala.