Allianz: Celosvetový majetok domácností tento rok výrazne klesne, po prvýkrát od finančnej krízy

"Sprísňovanie menovej politiky tlačí na ekonomiky a trhy - majetok domácností pocíti finančné problémy," uvádza Allianz. V reálnom vyjadrení domácnosti prídu až o desatinu majetku, dodala.

Invázia ruských vojsk na Ukrajinu zastavila oživenie ekonomiky po pandémii a spôsobila prudký rast cien potravín a energií. To donútilo centrálne banky po celom svete zvýšiť náklady na pôžičky. Väčšina akciových trhov s veľkou pravdepodobnosťou skončí rok v červených číslach, domnieva sa Allianz.

Na rozdiel od finančnej krízy v roku 2008, po ktorej prišiel pomerne rýchly obrat nielen na trhoch aktív, sú strednodobé vyhliadky tentoraz skôr nepriaznivé. Priemerný rast finančných aktív by mal do roku 2025 predstavovať 4,6 percenta, zatiaľ čo v predchádzajúcich troch rokoch to bolo 10,4 percenta.