Ako zdaniť firmy, ktoré profitujú na vojne a čo by tým získali domácnosti

Zdroj: oPeniazoch.sk

Foto: getty images

dnes 0:54 -

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla, aby nadmerný zisk vytvorený z činností v ropnom, plynárenskom, uhoľnom a rafinérskom sektore, firmy dočasne solidárne zdieľali. Grécko, Maďarsko a Rumunsko zaviedli dočasné dane na výrobu elektriny v rokoch 2021 až 2023. V marci 2022 zaviedlo Taliansko daň z neočakávaných ziskov vo výške 25 % pre niektoré energetické spoločnosti, podobne aj Spojené kráľovstvo zaviedlo v máji 2022 odvod z nadmerného zisku. Vedci ale na voxeu. org upozorňujú, že takéto zdanenie nadmerného zisku by nemalo kopírovať skúsenosti z minulosti.

Moderná vs. štandardná

Moderná daň z nadmerného zisku, ako ju vedci označujú, by mala jednoduchým spôsobom efektívne prerozdeľovať neočakávané zisky z vojny. Upravili tradičné dane z nadmerného zisku a prispôsobili ich hospodárskej realite 21. storočia. Veľkú časť produkcie dnes zastrešujú nadnárodné spoločnosti, ktoré môžu presúvať zisky do dcérskych spoločností na územiach s nízkymi daňami. Výskumy ukazujú, že 36 % ziskov firiem v iných krajinách, ako je ich ústredie, sa celosvetovo presúva do daňových rajov, čo komplikuje zdaňovanie zisku.

Štandardná daň z nadmerného zisku sa kapitalizuje do cien akcií a znižuje trhové ocenenie, a tým aj základ dane. Nová daň by sa odvolávala na rast trhovej kapitalizácie. Tá v prípade európskych energetických spoločností od začiatku roka vzrástla takmer o 15 %. Vedci odhadli, že 33-percentná daň na zvýšenie trhovej kapitalizácie energetických firiem so sídlom (alebo predajom) v EÚ v roku 2022 by EÚ priniesla príjmy vo výške približne 80 miliárd eur. To je ekvivalent 0,4 % HDP EÚ, resp. polovica rozpočtu EÚ na rok 2022. Ak by sa táto jednorazová daň v plnej miere a rovnomerne prerozdelila medzi všetky domácnosti EÚ, mohla by financovať prevod 180 eur na osobu, čo je viac ako 700 eur pre štvorčlennú rodinu. Pri 50 % sadzbe dane by prevod presiahol 1 000 eur pre štvorčlennú rodinu.

Dve výhody

Moderná daň z nadmerného zisku má v porovnaní so štandardnou daňou z nadmerného zisku dve hlavné výhody. Po prvé, väčšina veľkých energetických spoločností je verejne obchodovaná. Kapitalizácia akciového trhu je pozorovateľná a ťažko manipulovateľná, firmy by sa jej nevyhli jednoduchým presunom ziskov do daňových rajov. Po druhé, táto daň by zahŕňala všetky zisky zarobené energetickými firmami vrátane činnosti na začiatku dodávateľského reťazca ako je samotná ťažba ropy a plynu. Na rozdiel od toho, na čo sa zameriavajú iné dane z nadmerného zisku, o ktorých sa v súčasnosti v EÚ diskutuje, ako napríklad dočasný príspevok solidarity navrhnutý Európskou komisiou v septembri 2022. Táto oveľa komplexnejšia daň by generovala približne trojnásobok príjmov v porovnaní so solidárnym príspevkom: 80 miliárd eur oproti 25 miliardám eur pri sadzbe dane 33 %.

Rovnaké podmienky pre všetkých

V praxi by to znamenalo, že energetické spoločnosti so sídlom v EÚ by únia zdanila 100 % zvýšenia ich trhovej kapitalizácie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. V prípade energetických spoločností so sídlom mimo EÚ by sa nárast trhovej kapitalizácie rozdelil proporčne. Napríklad trhové ocenenie výrobcu plynu mimo EÚ by sa zvýšilo v roku 2022 o 100 miliárd eur a spoločnosť by 20 % svojho predaja realizovala v EÚ, potom by 20 miliárd eur podliehalo zdaneniu v EÚ.

Takýmto zdaňovaním by sa zabezpečili rovnaké podmienky pre firmy únie aj mimo nej tým, že by sa zamerala nielen na európske firmy, ale aj na spoločnosti, ktoré ťažia ropu a plyn mimo EÚ a predávajú ich spotrebiteľom v EÚ. To považujú vedci za rozhodujúce pre efektívne prerozdelenie neočakávaných ziskov a riešenie ťažkostí spôsobených prudkými nárastmi cien energií.

Vedci navrhujú, že vyberateľom dane by mohli byť burzy v každej krajine, ktoré už vyberajú poplatky od kótovaných spoločností. Bolo by náročné sa jej vyhnúť, pretože trhová kapitalizácia je ľahko pozorovateľná a nedá sa s ňou manipulovať. Zároveň by mohlo ísť o doplnok dočasného solidárneho príspevku navrhnutého Európskou komisiou, keďže riziko dvojitého zdanenia je veľmi obmedzené.