Proti návrhu štátneho rozpočtu bol zo sociálnych partnerov iba ZMOS

S návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 nesúhlasí zo sociálnych partnerov iba Združenie miest a obcí (ZMOS). Zamestnávatelia aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) ho vzali na vedomie, povedal v stredu po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Vyjasnili sa mnohé nedorozumenia a zbytočné mediálne prestrelky, ktoré okolo niektorých kapitol rozpočtu boli vopred," povedal Krajniak. Niektoré obavy a pripomienky sa podľa neho ukázali ako zbytočné alebo nesprávne. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a KOZ sú pripravení svoje stanovisko k návrhu rozpočtu zmeniť na súhlasné s pripomienkami, pokiaľ budú v rozpočte spresnené výdavky niektorých kapitol.

Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek spresnil, že všetci účastníci rokovania tripartity podporujú zámer vlády použiť na riešenie energetickej krízy päť miliárd eur, z ktorých má byť 1,5 miliardy uvoľnených novelou aktuálneho zákona o štátnom rozpočtu a 3,5 miliardy schválením rozpočtu verejnej správy na budúci rok. Klimek verí, že vláda v piatok (14.10.) tento návrh prerokuje a schváli.

Krajniak dodal, že všetci sociálni partneri sa zhodli na potrebe vyplatiť pomoc s vysokými cenami energií už v tomto roku. Tripartita sa zaoberala aj čistotou legislatívneho procesu. Tu by mala vzniknúť pracovná skupina pod vedením podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina) so zastúpením všetkých sociálnych partnerov. Tá by mala zapracovať všetky pripomienky, ktoré pomôžu legislatívny proces vylepšiť.