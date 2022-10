KDH: Návrh rozpočtu je ako zlý vtip, hrozia existenčné problémy SR

dnes 15:16 -

Návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok vyznieva skôr ako návod na vstup Slovenska do rozpočtového provizória. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) nielenže nahradil poctivú analýzu a opatrenia nič nehovoriacim číslom, ale navyše uťahuje kohútiky na nesprávnych miestach, keď ešte viac prehĺbi problémy zdravotníctva v kríze. Tvrdí to ekonomický expert a člen vedenia mimoparlamentného KDH Jozef Hajko s tým, že hnutie očakáva rýchle predloženie nového zodpovedného rozpočtu.

"Naozaj chce ministerstvo financií vstúpiť do nového roka s rozpočtovým provizóriom? Lebo návrh budúcoročného rozpočtu je pozvaním pre parlament neschváliť ho, keďže nerešpektuje platné zákony ani vlastné pravidlá," myslí si Hajko.

Návrh štátneho rozpočtu podľa neho ignoruje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Skonštatoval, že ak by ho na Ministerstve financií (MF) SR brali do úvahy, museli by počítať s tým, že od mája 2023 padnú z dôvodu vysokého zadlženia štátu všetky výnimky, vláda bude musieť žiadať o vyslovenie dôvery v parlamente, a potom prísť s návrhom vyrovnaného rozpočtu. Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť tomuto scenáru, by podľa neho bolo schválenie návrhu zákona o dlhovej brzde.

Hajko upozornil, že keďže schválené vládne výdavky nestačia už tento rok, ak by sa malo v rovnakých číslach postupovať aj v tom budúcom, štát sa dostane do existenčných problémov. Takéto konanie je podľa KDH v čase vysokej inflácie, energetickej krízy, dobiehajúcej pandémie a hroziaceho kolapsu zdravotníctva "vrcholne nezodpovedné". Hajko tiež zdôraznil, že rezort financií ráta podľa súčasného návrhu s ďalším zadlžovaním.

Zároveň podotkol, že v takejto situácii vláda stále váha s opatreniami na zmiernenie dosahov drahých energií a MF si podľa neho jednoducho napíše do návrhu štátneho rozpočtu, aby mu parlament schválil na budúci rok okrúhlu sumu 3,5 miliardy eur. "Žiadna analýza, žiadne konkrétne opatrenia, len miliardové čísla. Nikto netuší, kam peniaze pôjdu, ako sa použijú. Vieme iba to, že pod palcom ich bude mať minister financií," dodal. Na druhej strane Matovič podľa neho šetrí na nesprávnych miestach, pričom spomenul najmä rezort zdravotníctva.