Moskva je pripravená obnoviť dodávky plynu do Európy cez Nord Stream. Lopta je na strane EÚ, tvrdí Putin.

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP

včera 15:01 -

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že Moskva je pripravená obnoviť dodávky plynu do Európy cez nepoškodenú časť plynovodu Nord Stream. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.

"Rusko je pripravené na spustenie dodávok," povedal Putin na energetickom fóre v Moskve s odkazom na časť potrubia, v ktorej neboli zaznamenané úniky.

Putin: Lopta je na strane EÚ

"Lopta je na strane Európskej únie (EÚ). Ak chcú, potom sa dajú otočiť kohútiky," dodal. Putin v prejave uviedol tiež, že za výbuchmi, ktoré poškodili obe vetvy plynovodu Nord Stream 1 a jednu z vetiev plynovodu Nord Stream 2, boli pravdepodobne USA. Výbuchy spôsobili únik plynu a vyradili potrubia z prevádzky.

USA už predtým podobné Putinove obvinenia odmietli. Viaceré európske vlády sa domnievajú, že podmorské explózie, ktoré pretrhli oba plynovody Nord Stream, boli pravdepodobne sabotážou, ale nikoho z nich priamo neobvinili.

Ruský líder sa opakovane vysmial Západu, keď navrhol transport plynu cez Nord Stream 2, ktorý nezískal v Nemecku povolenie na prevádzku. A znova vyhlásil, že za útokmi na plynovody sú tí, ktorí chceli oslabiť Európu zastavením toku lacného plynu z Ruska.

Sabotáž na Nord Stream je podľa Putina akt terorizmu

"Sabotáž Nord Stream 1 a 2 je aktom medzinárodného terorizmu, ktorého cieľom je podkopať energetickú bezpečnosť celého kontinentu zablokovaním dodávok lacnej energie," povedal s tým, že USA chcú prinútiť Európu, aby prešla na dovoz ich drahšieho skvapalneného zemného plynu (LNG). "Tí, ktorí chcú prerušiť vzťahy medzi Ruskom a EÚ, stoja za sabotážou na Nord Stream," povedal.

Rusko dodáva plyn do Európy ešte cez Ukrajinu, ale výbuchy na plynovodoch do Nemecka, ktoré vedú po dne Baltického mora, prehĺbili problémy s dodávkami pred zimnou sezónou.

Plynovodom Nord Stream 2 pritom nikdy neprúdil zemný plyn do Európy, pretože Nemecko mu neudelilo povolenie ešte predtým, ako Rusko 24. februára spustilo vojenskú akciu na Ukrajine. Moskva ešte pred výbuchmi zastavila dodávky cez paralelný plynovod Nord Stream 1. Odôvodnila to technickými problémami, ale európski lídri to považujú za odvetu za sankcie Západu proti Moskve.

Prudký nárast cien v Európskej únii

Klesajúce dodávky ruského plynu spôsobili prudký nárast cien v EÚ. Vysoká miera inflácie vyvíja tlak na vlády, aby pomohli domácnostiam a podnikom zmierniť bolesť z obrovských účtov za energiu, a vyvoláva tiež obavy z prídelu plynu a recesie hospodárstva.

Európski lídri sa pred zimou snažia nájsť spôsoby, ako vyriešiť rastúce náklady na energie a zároveň zachovať sankcie voči Rusku. Viac ako polovica členov bloku presadzuje cenový strop na energie z Ruska. Putin im však odkázal, že Moskva "nebude dodávať energiu krajinám, ktoré obmedzujú svoje ceny". A obvinil západných politikov, že "ničia globálnu trhovú ekonomiku a v skutočnosti predstavujú hrozbu pre blaho miliárd ľudí".

"Obyčajní Európania trpia," povedal Putin a dodal: "Obyvateľstvo si podobne ako v stredoveku začalo robiť zásoby dreva na zimu."

Vznikne energetický hub v Turecku?

Putin pred stretnutím s tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom navrhol vytvorenie energetického centra v Turecku. Rusko by podľa neho mohlo presunúť do oblasti Čierneho mora svoju hlavnú trasu pre dodávky plynu do Európy, pričom v Turecku by sa vytvoril "najväčší plynárenský uzol".

Putin tvrdí tiež, že jedna z dvoch vetiev Nord Stream 2 zostala pod tlakom a zdá sa, že je pripravená na prevádzku. Dodal, že jej kapacita je 27 miliárd metrov kubických (m3) ročne. Ak kontroly ukážu, že prevádzka plynovodu je bezpečná, Rusko je pripravené použiť ho na transport plynu do Európy.