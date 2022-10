Ekonomika Británie v auguste neočakávane klesla

dnes 10:31 -

Ekonomika Británie zaznamenala v auguste nečakaný pokles, čo signalizuje, že hospodárstvo pravdepodobne smeruje do recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.

Podľa ONS zaznamenala britská ekonomika v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu pokles o 0,3 %. Analytici pritom očakávali stagnáciu. Nepriaznivo sa vyvíjala aj situácia za mesiac júl. Pôvodne bol za daný mesiac udávaný rast o 0,2 %, po revízii však dosiahol iba 0,1 %.

Pod augustový pokles ekonomiky sa do veľkej miery podpísal horší vývoj vo výrobnom sektore, ktorý zaznamenal pokles produkcie o 1,6 %. Navyše rozsiahlejšia údržba na vrtných plošinách v Severnom mori spôsobila, že produkcia ťažobného sektora klesla až o 8,2 %. Celkovo priemyselná produkcia klesla o 1,8 % po júlovom poklese o 1,1 %. Očakávalo sa pritom, že tempo poklesu sa spomalí na 0,2 %.

Za tri mesiace do konca augusta zaznamenal pokles britskej ekonomiky oproti trojmesačnému obdobiu do konca mája 0,3 %. To je prvý pokles za trojmesačné obdobie od začiatku minulého roka, keď vývoj hospodárstva ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu.

V medziročnom porovnaní vzrástla britská ekonomika v auguste o 2 %, dodal ONS. V júli rast dosiahol 3,1 %. Aj v tomto prípade to znamená horší vývoj, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so spomalením júlového rastu na 2,4 %.