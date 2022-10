Dohodnú sa štáty EÚ na obmedzení cien plynu? Riešením môže byť nakoniec španielsky model.

Zdroj: ČTK

dnes 10:02

Krajiny Európskej únie sa zhruba do mesiaca plánujú zhodnúť na ďalších krízových zásahoch do vysokých cien energií. Európsky blok podľa diplomatov a únijných predstaviteľov zrejme smeruje k obmedzeniu cien plynu, na ktorého podrobnostiach sa však zatiaľ štáty nezhodujú. Prvú diskusiu by mala priniesť stredajšia neformálna schôdzka ministrov energetiky v Prahe, kľúčové rozhodnutie potom ich mimoriadne rokovanie očakávané podľa informácií ČTK v polovici novembra.

EÚ sa už koncom septembra dohodla na prvom balíku núdzových krokov, ktoré majú obmedziť dopad vysokých cien na domácnosti a firmy. Prerozdelenie časti mimoriadnych ziskov elektrární a ropných firiem alebo povinné úspory elektriny ale podľa štátov únie nestačí. Európska komisia preto pracuje na príprave návrhu, ktorý by viedol k zníženiu cien plynu. Ich priame zastropovanie požaduje väčšina členských krajín vrátane Francúzska, Talianska alebo Poľska. Štáty ako Nemecko, Holandsko alebo severské krajiny sú však proti zásahom do fungovania trhu, navyše sa obávajú možného nedostatku dodávok plynu kvôli jeho centrálne riadenému zlacneniu.

O detailoch hovorí každý inak

"Zrejme mierime k nejakej forme obmedzenia cien plynu, o detailoch ale zatiaľ hovorí každý trochu inak," povedal ČTK predstaviteľ oboznámený o poslednom vývoji rokovaní. Podľa ďalšieho z únijných zdrojov rastie podpora zastropovania cien plynu používaného na výrobu elektriny, po ktorom vďaka výnimke od Bruselu už pred letnými prázdninami siahlo Španielsko a Portugalsko. Obom krajinám sa vďaka tomu podarilo znížiť cenu elektriny pre spotrebiteľov, zároveň im však stúpla spotreba plynu, čoho sa obávajú niektoré ďalšie štáty najmä pre výpadok dodávok plynu z Ruska.

Čoraz širšiu podporu získavajú tiež spoločné nákupy plynu, ktoré presadzuje napríklad Nemecko. Tie majú aj dlhodobú podporu komisie, podľa ktorej môžu prispieť k zlacneniu kľúčovej suroviny pre členské štáty, ktoré si vďaka nim prestanú na trhu konkurovať.

České predsedníctvo Rady EÚ otvorí v stredu otázku cien plynu počas neformálnej diskusie ministrov v Prahe. Z nej by podľa diplomatov mohli vzísť podnety pre návrh ďalšieho krízového balíka, o ktorom by mali o dva týždne debatovať ministri v Luxemburgu. Zhruba na polovicu novembra sa potom predsedníctvo chystá zvolať ďalšie formálne rokovania do Bruselu, kde by mohli zástupcovia vlád konkrétne opatrenia schváliť.