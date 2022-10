Simsonová privítala "dlhodobé strategické partnerstvo" EÚ s Alžírskom

dnes 19:16 -

Komisárka Európskej únie (EÚ) pre energetiku Kadri Simsonová v utorok privítala "dlhodobé strategické partnerstvo" s Alžírskom. Európsky blok sa obráti na najväčšieho vývozcu plynu v Afrike, aby zaplnil medzeru po ruských dodávkach. TASR správu prevzala z AFP.

"Keďže vzťah s Ruskom, doteraz najväčším dodávateľom plynu do EÚ, je nenávratne prerušený, obraciame sa na spoľahlivých dodávateľov, aby zaplnili medzeru,“ povedala Simsonová. "V tomto ohľade ponúkame Alžírsku dlhodobé strategické partnerstvo."

Simsonová je ďalšou spomedzi najvyšších európskych predstaviteľov, ktorí navštívili Alžírsko s cieľom hľadať dodávky zemného plynu, odkedy Rusko obmedzilo transport komodity do Európy po uvalení sankcií proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.

Alžírsko pomohlo Európe diverzifikovať dodávky energie čerpaním väčšieho množstva plynu do Talianska, ktoré v júli podpísalo dohodu o dovoze ďalších miliárd metrov kubických (m3) podmorským potrubím zo severoafrického pobrežia.

S blížiacou sa zimou je honba za plynom v Európe stále naliehavejšia, ale odborníci spochybňujú schopnosť Alžírska zvýšiť produkciu v krátkodobom horizonte.

Alžírsky premiér Ajman bin Abdarrahmán však uviedol, že štátna spoločnosť Sonatrach zrýchľuje svoj program na zvýšenie produkcie.

Minister energetiky Mohamed Arkab v prejave na energetickom samite v hlavnom meste Alžír, na ktorom sa zúčastnila Simsonová, uviedol, že jeho krajina je "dôveryhodným dodávateľom", ktorý vždy plní svoje zmluvné záväzky.

Poznamenal tiež, že Alžírsko skúma možnosť položiť cez Stredozemné more vysokonapäťové káble na export elektriny do Európy. Dúfa pritom, že jeho krajina bude do roku 2035 vyrábať až 50 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Simsonová zase uviedla, že EÚ chce pomôcť Alžírsku znížiť emisie metánu a zvýšiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. "Alžírsko má jeden z najvyšších solárnych energetických potenciálov na svete," napísala na sociálnej sieti Twitter. "EÚ je pripravená pomôcť Alžírsku uvoľniť tento potenciál."