S&P: Energetická kríza by mohla znížiť výrobu áut v Európe o 40 %

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 17:28 -

Od tohto štvrťroka až do konca roku 2023 by sa produkcia áut mohla štvrťročne znížiť o viac ako jeden milión. Nedostatok dielov a obmedzenie dodávok pravdepodobne najviac zaťaží výrobca áut od novembra do jari 2023, najmä v prípade, že budú obmedzené dodávky energie v chladnejších zimných mesiacoch.

Vlády v Európe sa snažia zasiahnuť, aby zmiernili dopady energetickej krízy, ale ich opatrenia nemusia stačiť na to, aby ochránili automobilový priemysel pred zastavením výroby v zime. S&P predpokladá, že európske továrne vyrobia za štvrťrok štyri až 4,5 milióna vozidiel, pokiaľ budú zavedené energetické obmedzenia, mohla by výroba za štvrťrok klesnúť až na 2,8 milióna vozidiel. To by znamenalo ročnú stratu výroby v rozmedzí 4,8 milióna až 6,8 milióna vozidiel.

Prognóza hodnotila 11 hlavných centier výroby áut v Európe. Autori sa zaoberali šiestimi faktormi, vrátane veľkosti deficitu danej krajiny, zadlžením v pomere k hrubému domácemu produktu, úrovne energetickej sebestačnosti a skladovaním plynu. Zoradili potom jednotlivé krajiny podľa toho, ako najlepšie sú pripravené vydržať očakávané energetické problémy tohtoročnej zimy. Najväčšiemu riziku čelia továrne v Španielsku, Taliansku a Belgicku. Všetky tri tieto krajiny získali najnižšie hodnotenie energetickej sebestačnosti.

Analytik S&P Global Mobility Edwin Pope upozornil, že analýza bola vykonaná pred porušením plynovodu Nord Stream koncom minulého mesiaca. "Udalosti, ako táto, nevyhnutne posúvajú misku váh smerom k dolnej hranici toho, čo sme predpovedali, najmä kvôli tomu, ako dlho trvá oprava," povedal Pope agentúre Reuters. Varoval tiež, že vzhľadom na to, že európski dodávatelia vyvážajú diely do celého sveta, budú určitým spôsobom ovplyvnené všetky automobilky.