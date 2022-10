Veľká časť Dusla stále stojí, vedenie spoločnosti čaká na nižšie ceny plynu

dnes 13:01 -

Chemička Duslo po augustovej plánovanej odstávke z dôvodu vysokej ceny plynu stále neobnovila výrobu čpavku, kyseliny dusičnej, močoviny, prímesi do naftových motorov AdBlue a časti minerálnych hnojív. Firma je pripravená spustiť výrobu, pokiaľ sa znížia ceny plynu a vláda prijme pravidlá na zaistenie konkurencieschopnosti slovenských firiem, informoval TASR generálny riaditeľ spoločnosti Petr Bláha.

"Spustená je v obmedzenom režime iba časť organickej chémie, ktorá dominantne vyrába produkty pre gumárenský priemysel a lepidlá," priblížil Bláha. "Pokiaľ sa ceny zemného plynu znížia a budú zo strany vlády prijaté pravidlá umožňujúce fungovanie firiem a zaistenie ich konkurencieschopnosti v rámci Európy (jasné pravidlá o zastropovaní cien komodít), sme pripravení výrobu obnoviť," dodal Bláha.

Duslo v auguste pôvodne odstavilo výrobu na šesť týždňov z prevádzkových dôvodov, no vzhľadom na vysoké ceny zemného plynu, ktorý je pre podnik základnou surovinou, sa rozhodlo odstávku predĺžiť. To by ale mohlo viesť k nedostatku niektorých výrobkov, ako je napríklad prípravok do moderných naftových motorov AdBlue nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách, ktoré firma zásobuje. Jeho výrobu z rovnakých dôvodov obmedzili aj ďalší európski výrobcovia.

Hoci zahraničné médiá upozorňujú na možné problémy a klesajúce zásoby výrobkov na báze močoviny, medzi ktoré AdBlue patrí, či kedy a koľko by mohlo na trhu prípravku chýbať, si Bláha netrúfol odhadnúť. "Nie sme jediní výrobcovia v rámci Európy," dodal.