OTS: Energetická bezpečnosť zostáva kľúčovou úlohou SPP aj s novým predstavenstvom pod vedením Miroslava Kullu

Bratislava 10. októbra (TASR/OTS) - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako jediný akcionár SPP vymenovalo s účinnosťou od 10. októbra 2022 do funkcie predsedu predstavenstva SPP Miroslava Kullu. Novým podpredsedom predstavenstva sa stal Marián Široký a ďalšími členmi predstavenstva SPP Peter Kučera, Eduard Macejka a Slavomír Vorobel.

Kľúčovou úlohou SPP aj s novým vedením zostávajú opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok energií pre potreby odberateľov na Slovensku, pokračovanie v diverzifikácii ich zdrojov a v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími relevantnými inštitúciami dokončenie opatrení zameraných na zmiernenie dopadu vysokých cien energií na domácnosti, prípadne ďalších zraniteľných odberateľov v roku 2023.

SPP tiež v súlade s cieľmi prijatými v Správe o udržateľnosti SPP za rok 2021 a Víziou a stratégiou SPP 2030 naďalej pokračuje v intenzívnych prípravách projektov zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoja výroby energií z obnoviteľných zdrojov, ktoré v strednodobom horizonte posilnia energetickú bezpečnosť, znížia emisie skleníkových plynov, zabezpečia vyššiu stabilitu nákladov na energie pre odberateľov a ďalej posilnia odolnosť Slovenska.

Členovia predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. od 10. októbra 2022:

predseda predstavenstva

Mgr. Miroslav Kulla

podpredseda predstavenstva

Ing. Marián Široký

členovia predstavenstva:

Mgr. Peter Kučera

Ing. Eduard Macejka

JUDr. Slavomír Vorobel, MPH

