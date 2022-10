dnes 13:31 -

Slovenský priemysel nadol stále významne ťahá jeho energetický sektor. Bez poklesu energetiky by v medziročnom porovnaní neklesal ani priemysel ako celok. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k augustovej priemyselnej produkcii.

"Aj v auguste platilo, že čísla priemyslu pomerne významne okresávala domáca energetika, predovšetkým v medziročnom porovnaní. Jej výkon bol medziročne nižší až o 30 % a z celkového medziročného rastu priemyslu tak uberala až 4,3 percentuálneho bodu. Bez poklesu energetiky by tak slovenský priemysel v auguste predsa len obnovil medziročný rast (reálnej) produkcie," priblížil Koršňák. Naopak, klesajúci trend už podľa neho niekoľko mesiacov vykazujú hutníci, pomerne vysokú nestabilitu produkcie zase automobilky.

"Nálada v domácom priemysle ostáva nízka. Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov budú čoraz viac nahlodávať aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Viacero odvetví tak môže v závere roka vykazovať pozvoľné znižovanie produkcie. Pokles produkcie je pritom možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcii," myslí si analytik UniCredit Bank.

"V automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by sa mohli v porovnaní s jarou tohto roka aspoň čiastočne uvoľniť, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie priemyslu. Problémy automobilového priemyslu aj v ostávajúcich mesiacoch roka by mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Dopyt po nových autách síce môže začať znižovať zhoršujúca sa finančná situácia európskych domácnosti, na vysokých úrovniach by ho však mala stále držať odložená spotreba z predchádzajúcich dvoch rokov," dodal Koršňák.

Najvýznamnejším ťahúňom slovenského priemyslu bol podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka bezpochyby automobilový priemysel, ktorý medziročne vzrástol o pätinu.

"Na jednej strane dochádza k zlepšeniu logistiky a dostupnosti vstupov v priemysle, na strane druhej však podniky bojujú so zvýšenými cenami energií a globálnym spomaľovaním dopytu. Keďže sú európske podniky vystavené zvýšeným cenám energií viac než firmy v iných častiach sveta, je nevyhnutná dočasná a adresná štátna pomoc, aby európsky priemysel nestrácal svoju konkurencieschopnosť na svetových trhoch," doplnil Horňák.

ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia v auguste 2022 medziročne poklesla o 2 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 0,9 %.