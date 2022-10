Insolventnosť firiem v Anglicku a Walese dosiahla v 2. kvartáli 13-ročné maximum

dnes 11:31 -

Počet firemných bankrotov v Anglicku a vo Walese dosiahol v 2. štvrťroku najvyššiu úroveň za posledných 13 rokov. Dôvodom je prudký rast cien energií, pričom problémy majú najmä menšie podniky. TASR o tom informuje na základe správ denníka The Guardian a agentúry Bloomberg, ktoré sa odvolali na údaje britského štatistického úradu ONS.

Ako úrad oznámil, za tri mesiace do konca júna oznámilo insolventnosť 5629 firiem. To je najvyšší počet od 3. štvrťroka 2009, keď Británia čelila svetovej finančnej kríze. Navyše je to o 46 % viac, než predstavuje priemerný kvartálny počet insolvencií v týchto oblastiach za štyri roky pred nástupom pandémie nového koronavírusu.

Viac než 10 % firiem, ktoré sa zúčastnili na prieskume zrealizovanom v auguste, navyše uviedlo "mierne až výrazné" riziko bankrotu. Takéto riziko hrozí najmä menším podnikom s menej než 50 zamestnancami.

Podrobnejšia analýza, ktorú ONS zverejnil koncom týždňa, ukázala, že firemné bankroty zasiahli najmä štyri priemyselné sektory. Za celý 1. polrok viac než polovicu z celkového počtu firemných insolvencií zaznamenali v Anglicku a vo Walese v stavebníctve, vo výrobnom sektore, v oblasti ubytovania a reštauračných služieb a v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. V každom z nich sa za posledných 10 rokov výrazne zvýšila závislosť od dodávok zemného plynu.

Zhruba 22 % podnikov v ankete uviedlo, že ceny energií sú ich najväčším zdrojom obáv, čo v porovnaní s anketou z februára predstavuje rast o 15 %. V prípade menších podnikov s počtom zamestnancov od 10 do 49 uviedlo takéto obavy približne 30 % firiem. K ďalším faktorom patria podľa ONS problémy so splácaním dlhov, zvyšujúce sa náklady na suroviny a problémy v dodávateľskej sieti.