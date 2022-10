Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 40. týždni 2022:Londýn 3. októbra - Británia v pondelok zrušila plány na zníženie dane z príjmu pre najlepšie zarábajúcich, a to len desať dní po oznámení tohto kroku. Dôvodom bola rebélia poslancov vládnej Konzervatívnej strany. Minister financií Kwasi Kwarteng oznámil rozhodnutie na sociálnej sieti v Twitter v pondelok ráno.Hamburg 4. októbra - Hladina Rýna v Nemecku po nedávnych dažďoch výrazne stúpla a dostala sa na normálne úrovne. Nákladné lode sa preto môžu po tejto dôležitej trase opäť plaviť plne naložené, uviedli prevádzkovatelia lodí a obchodníci s komoditami. Vysoké teploty a sucho spôsobili, že hladina Rýna v auguste klesla na úrovne, ktoré obmedzili lodnú dopravu a spôsobili nárast prepravných nákladov.Brusel 4. októbra - Európska únia (EÚ) by mohla financovať svoje opatrenia na riešenie aktuálnej energetickej krízy, ktorá ohrozuje jej ekonomiku, prostredníctvom spoločných dlhopisov. Navrhujú to komisár pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni a komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Spoločný dlh by mohol byť modelovaný podobne ako emisie dlhopisov počas pandémie, z ktorých sa financovala podpora pracovných miest.Brusel 5. októbra - Členské krajiny EÚ schválili v stredu nové sankcie proti Rusku, ktoré nasledujú po rozhodnutí Moskvy anektovať štyri regióny Ukrajiny. Na novom súbore sankcií sa dohodli veľvyslanci členských štátov pri EÚ (COREPER) v utorok, konečný text schválili v stredu dopoludnia. V rámci v poradí už ôsmeho sankčného balíka sa majú obmedziť ceny ruskej ropy a sprísnia sa zákazy na dovoz a vývoz ocele, dreva, strojov, letectva, plastov, chemikálií a rôznych služieb v hodnote sedem miliárd eur.Praha 5. októbra - Česká vláda schválila nariadenie, ktoré stanovuje cenový strop silovej elektriny a plynu. Oznámil to v stredu český premiér Petr Fiala. Zopakoval sumy, na ktorých sa česká vláda dohodla už pred niekoľkými týždňami. Ľudia budú platiť za silovú elektrinu maximálne 6 korún za KWH a za plyn 3 koruny za KWh vrátane DPH, k tomu sa ešte pripočítajú poplatky za distribúciu.Viedeň 5. októbra - Členské štáty ropného zoskupenia OPEC+ sa dohodli na znížení produkcie o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je najvýraznejšie zníženie objemu ťažby od nástupu pandémie nového koronavírusu. Producentské štáty sa rozhodli pre výraznú redukciu ťažby napriek tomu, že trh je už aj tak napätý a USA a ďalší veľkí dovozcovia požadovali, aby sa objem produkcie neznižoval.Praha 7. októbra – Lídri krajín EÚ diskutovali na piatkovom samite v Prahe o zastropovaní cien zemného plynu a možných variantoch takéhoto opatrenia. Rozhodnutie však od neformálnej schôdzky očakávať nemožno, potvrdila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Diskusia na samite je podľa šéfky EK len "prvým krokom" a prípravou na formálne zasadnutie Európskej rady o dva týždne v Bruseli.