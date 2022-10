Taliansku ekonomiku čaká na budúci rok stagnácia

dnes 16:31 -

Talianska ekonomika vzrastie v tomto roku o niečo viac, než sa očakávalo, na budúci rok ju však čaká stagnácia, uviedol taliansky priemyselný zväz Confindustria. Varoval však, že vyhliadky sú vysoko neisté pre spory medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskom týkajúce sa dodávok plynu.

Confindustria znížila svoju prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2023 na nulu z 1,6 % v apríli. Naopak, predpoveď na tento rok zvýšila na 3,4 % z 1,9 % z dôvodu vysokého výkonu ekonomiky v 1. polroku.

Aj končiaca vláda premiéra Maria Draghiho v minulom týždni skresala rastové očakávania na budúci rok na 0,6 %. Ako hlavný dôvod uviedla prudké zdraženie energií. V tomto roku počíta s expanziou o 3,3 %.

"Ak napätie medzi EÚ a Ruskom eskaluje do takej miery, že to povedie k ďalšiemu zvýšeniu cien a/alebo zablokovaniu dodávok plynu, negatívne vplyvy na výrobnú aktivitu budú ešte tvrdšie, čo by znamenalo výraznejšiu recesiu," uviedla Confindustria vo svojej správe.