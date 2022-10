Po komunitnom centre na košickom Luníku IX pokračujú výstavbou rodinných domov

dnes 13:01 -

Výstavba komunitného domu na košickom sídlisku Luník IX je v záverečnej fáze, so svojpomocnou výstavbou prvého rodinného domu by sa malo začať v najbližších dňoch. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedla riaditeľka organizácie ETP Slovensko Veronika Poklembová.

"Máme pripravenú prvú časť komunitného domu, v ktorom budú dočasne bývať rodiny, kým budú stavať. Prvá rodina už má stavebné povolenie," povedala s tým, že na výstavbe komunitného centra sa podieľali zamestnanci z krajského sociálneho podniku. Aktuálne ho dokončujú a pripravujú na kolaudáciu. Slúžiť má na realizáciu aktivít s mládežou, ako aj na aktivity pracovnej integrácie obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity a podujatia zamerané na prepájanie komunít v meste a regióne.

Ďalšou fázou projektu s názvom Budujeme nádej na Luníku IX je práve samofinancovaná svojpomocná výstavba rodinných domov. Záujemcovia musia splniť viacero podmienok, a to napríklad rok si sporiť, nemôžu mať dlhy a deti musia pravidelne chodiť do školy. Následne môžu získať mikropôžičku, ktorú budú splácať. Na výstavbe svojho domu sa budú podieľať s pomocou stavebného učiteľa.

Prvý rodinný dom si bude stavať rodina Kandúrová. "Momentálne bývame v krízovom centre v Prešove. Rozhodli sme sa do tohto projektu ísť a postaviť si svoj domček hlavne kvôli deťom. Budú mať svoje súkromie, svoje izby. Pomôže manžel, rodina aj ja, s čím bude treba," povedala Ružena Kandúrová s tým, že pôjde o jej prvé vlastné bývanie. Dom by mal byť hotový na budúci rok. Bývať v ňom bude s manželom, dvomi dcérami a vnučkou, ktorú má v opatere.

"Výstavba ďalších piatich domov, na ktoré máme k dispozícii pozemky, bude závisieť od toho, koľko rodín bude pripravených. Chceli by sme stavať viacero domčekov naraz, lebo je to efektívnejšie," dodala Poklembová.

Projekt nadväzuje na úspešnú svojpomocnú výstavbu rodinných domov v Rankovciach. Realizuje ho ETP Slovensko v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, mestom Košice, mestskou častou Luník IX a ďalšími partnermi. Cieľom je priniesť nové šance ľudom z vylúčených komunít. Prostredníctvom svojpomocnej výstavby majú obyvatelia sídliska získať aj pracovné zručnosti.