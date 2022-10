Heger: Presadzujeme cenový strop na plyn a jeho spoločný nákup Európskou úniou

dnes 13:46 -

Slovensko presadzuje zavedenie cenového stropu na zemný plyn a podporuje jeho spoločný nákup krajinami EÚ. Na štvrtkovom stretnutí s eurokomisárkou pre energetiku Kadri Simsonovou to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Namiesto návrhov, ktoré prispievajú k prehlbovaniu rozdielov medzi štátmi, podľa neho EÚ potrebuje jednotné riešenie, informoval vo štvrtok Úrad vlády SR.

"V boji proti vysokým cenám energií a v oblasti znižovania závislosti od energetických zdrojov potrebuje Európska únia jednotné a solidárne riešenie. Namiesto návrhov, ktoré prispievajú k prehlbovaniu rozdielov medzi štátmi a ich dôsledkom je prijímanie národných opatrení, potrebujeme riešenie, ktoré zohľadňuje špecifickú situáciu každej z členských krajín," vyhlásil Heger.

Desatinu výdavkov dávame na energie

Premiér eurokomisárke pripomenul, že výdavky na energie tvoria v slovenských domácnostiach až desať percent z celkových nákladov a okrem toho máme vysoko energeticky náročný priemysel. "Vysoké ceny energií majú na našu ekonomiku väčší dosah ako v prípade iných krajín EÚ," upozornil Heger.

Predseda vlády zdôraznil, že v súčasnej situácii potrebujeme rýchle prijatie flexibilného využitia nevyčerpaných eurofondov z programovacieho obdobia 2014 – 2020.

Smerovať by mali najmä na kompenzácie strát v oblasti verejnej správy, ale aj pre malé a stredné podniky či energeticky náročný priemysel. Ak by tieto podniky boli nútené ukončiť výrobu, znamenalo by to ďalšie ekonomické škody pre hospodárstvo EÚ.