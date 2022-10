Krajniak: Z vyššieho výberu má ísť 900 mil. eur firmám ohrozeným energiami

dnes 12:46 -

Zo zvýšeného výberu daní a poistného v hodnote 1,5 miliardy eur má ísť najväčšia časť na kompenzačné schémy štátnej pomoci pre firmy ohrozené vysokými cenami energií, a to 900 miliónov eur. Priblížil to vo štvrtok v rozprave k novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý zastupoval ministra financií. Do parlamentu priniesol rozpis výdavkov, ktorý požadovali viacerí poslanci.

Krajniak vyčíslil, že na tzv. 14. dôchodky, ktoré by po schválení mohli dostať dôchodcovia v novembri, by malo ísť 207,619 milióna eur. Na kompenzácie pre verejnú správu pôjde 200 miliónov eur a na kompenzácie pre ohrozené skupiny, teda domácnosti, prípadne fyzické osoby 190 miliónov eur.

Ak novela zákona o štátnom rozpočte prejde do druhého čítania v parlamente, avizoval prípravu pozmeňujúceho návrhu. "Dali by sme tam napevno tie sumy, aby každý mal istotu, na čo tie peniaze budú použité," dodal Krajniak. Podotkol tiež, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách nie je možné použiť vyšší výber daní a poistného na výdavky v danom roku bez toho, aby bol zmenený zákon o štátnom rozpočte, ktorý to umožní.

Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) reagoval s tým, že je rád za základný rozpis plánovaných výdavkov. Skonštatoval, že bude čakať na spomínaný pozmeňujúci návrh a podľa toho prispôsobí aj postoj k zmene rozpočtu. "To, že treba pomáhať, to, že treba kompenzovať, myslím si, že na tom je celospoločenská zhoda," poznamenal.

Návrh vládnej novely zákona o štátnom rozpočte zvyšuje výdavky aj príjmy rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení. I keď sa oproti pôvodne schválenému rozpočtu výrazne zvýšili daňové príjmy štátu, bez zmeny zákona ich nie je možné v tomto roku použiť.