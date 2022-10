Seniori budú môcť dostávať rodičovský dôchodok, plénum schválilo novelu

dnes 17:46 -

Seniori v dôchodkovom veku budú môcť od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku zároveň bude po odpracovaní 40 rokov. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR hlasmi 73 zo 133 prítomných poslancov.

Rodičovský dôchodok má byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

"Ústava SR garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe," uviedol rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v dôvodovej správe k materiálu. Zákon o sociálnom poistení však podľa rezortu doposiaľ takúto možnosť neupravuje.

Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Aj v tomto prípade sa rezort práce odvoláva na Ústavu SR. Do tohto obdobia by sa však nemali rátať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia.

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslankyne Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorý plénum rovnako schválilo, sa upravil aj moment vzniku nároku na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu. Nárok na rodičovský dôchodok vznikne odo dňa poberania starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Obdobie dôchodkového poistenia na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok a určenia jeho sumy sa bude hodnotiť až od momentu zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie v správnej sume. Rodičovský dôchodok v budúcom roku by sa mal vyplatiť za celý rok 2023 v jednej úhrnnej splátke.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má vzniknúť v prípade, ak suma predčasného starobného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Do odpracovaných rokov by sa zároveň nemali započítavať doby štúdia a nezamestnanosti získané podľa právnych predpisov iných štátov. Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, ak nárok vznikol pred 1. novembrom tohto roka, sa budú posudzovať podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2022.