Poslanci EP žiadajú, aby sa pri cenách energií EÚ zamerala na najzraniteľnejších

dnes 17:01 -

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu vyzvali na viac núdzových opatrení zo strany EÚ na zmiernenie tlaku rýchlo rastúcich cien energie na európske domácnosti a podniky.

Poslanci vo svojom uznesení skonštatovali, že ruská agresia voči Ukrajine a využívanie dodávok energií do EÚ ako zbrane, dramaticky zhoršili už existujúcu nestabilitu na trhu s energiami a viedli k zvýšeniu cien energií a k vyšším nákladom na život.

Uznesenie upozorňuje členské štáty EÚ, že spotrebiteľom, ktorí si nemôžu dovoliť platiť svoje účty za energiu, by sa nemali odpojiť dodávky a nemalo by dochádzať k vysťahovaniu zraniteľných domácností, ktoré nie sú schopné platiť svoje účty a náklady na prenájom. Spotrebitelia by mali byť lepšie chránení aj pred pozastavením alebo zrušením zmlúv s pevnou sadzbou dodávateľmi, ako aj pred nadmernými zálohovými platbami za plyn a elektrinu.

Poslanci zdôraznili, že výnimočná situácia si vyžaduje mimoriadne núdzové opatrenia, pričom členské štáty majú konať spoločne a jednotne. Podľa uznesenia všetky iniciatívy prijaté na úrovni EÚ musia byť z dlhodobého hľadiska zlučiteľné s cieľmi EÚ v oblasti klímy. Poslanci žiadajú bezprecedentnú solidaritu medzi členskými štátmi a spoločnú reakciu namiesto rozdeľujúcich jednostranných opatrení.

Zákonodarcovia sa vyslovili v prospech zavedenia dane z neočakávaných nadmerných ziskov a za vhodný cenový strop na dovoz plynu cez plynovody.

Podľa poslancov spoločnosti, ktoré profitovali z neočakávaných ziskov, musia prispieť k zmierneniu negatívnych dôsledkov energetickej krízy, a preto vítajú dohodu členských krajín o zastropovaní príjmov z tzv. inframarginálnych technológií používaných na výrobu elektrickej energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia a hnedé uhlie.

Pokiaľ ide o solidárne príspevky zo zisku ropných, plynárenských, uhoľných spoločností a rafinérií, poslanci upozornili, že niektoré z najväčších energetických spoločností nemusia tento príspevok platiť, a preto žiadajú príspevok navrhnúť tak, aby zabránil vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

EP vyzval Európsku komisiu, aby navrhla vhodný cenový strop pre dovoz plynu cez plynovody, najmä z Ruska, a zdôraznil, že nástroje EÚ na spoločný nákup plynu by sa mali zmodernizovať tak, aby sa znížila cena dovozu.

Poslanci tvrdia, že príjmy z neočakávaných ziskov by mali byť prínosom pre spotrebiteľov a podniky, najmä zraniteľné domácnosti a malé a stredné podniky. Mali by ísť ruka v ruke s inováciami a investíciami do energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a infraštruktúry, a nie motivovať domácnosti a podniky, aby spotrebovávali viac dotovanej energie.

Europarlament je pripravený analyzovať každý návrh na reformu trhu s elektrinou a zabezpečiť, aby jeho nastavenie vysielalo správny signál na investície do dekarbonizácie, umožnilo občanom a priemyslu využívať bezpečnú, cenovo dostupnú a čistú energiu a zároveň riešilo neprimerané zisky.

Podľa poslancov by eurokomisia mala zanalyzovať oddelenie cien elektrickej energie od cien plynu.

Okrem toho europoslanci vyzvali eurokomisiu, aby preskúmala činnosti finančných aktérov, ktorí prispeli ku kolísaniu cien uhlíka, a aby podnikla kroky na odstránenie vplyvu špekulatívneho kapitálu na trh s emisnými povolenkami v rámci systému EU ETS.

V neposlednom rade poslanci vyzvali na okamžité a úplné embargo na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a plynu z Ruska a na úplné zrušenie projektov Nord Stream 1 a 2.