SAPaKS predpokladá nárast cien za spopolnenie, dôvodom je zdražovanie energií

dnes 14:46 -

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) predpokladá nárast cien za spopolnenie. Postupné zdraženie na úrovni desať až 25 percent odhaduje v mesiacoch november až december. Dôvodom je zvyšovanie cien energií. Pre TASR to povedal predseda SAPaKS Ladislav Stríž.

Pripomenul, že kremačné pece používajú na spaľovanie plyn, pričom ovládanie a chod všetkých súbežných procesov si vyžaduje elektrinu. Nárast cien v krematóriách sa tak bude odvíjať od ceny, ktorá im bude účtovaná za tieto energie. "To sa následne premietne do ceny, ktorú zákazníkovi účtuje vybraná pohrebná služba," povedal s tým, že závisieť to bude aj od ďalších faktorov súvisiacich s dodávateľmi. Okrem energií, ktoré pohrebné služby spotrebovávajú na prevádzku vrátane chladenia, prenájmu obradných miestností či domov smútku, ide aj o náklady na dopravu pri repatriáciách zo zahraničia a prevozoch v rámci Slovenska. Týka sa to tiež cien vencov, rakiev či kvetov. "Niekde ešte dopredávajú napríklad rakvy, ktoré mali naskladnené, inde už zareagovali na nové ceny, za ktoré nakupujú. Ak budú ceny na Slovensku i naďalej rásť, budú i pohrebné služby reagovať, čo sa, žiaľ, dotkne konečného odberateľa," dodal.

SAPaKS uvádza, že už teraz sa častejšie namiesto klasického pochovávania do zeme vykonávajú kremácie, ktoré sú aj z dlhodobého hľadiska pre pozostalých menej nákladné. Stríž vzhľadom na všeobecné zdražovanie upozorňuje aj na možnú platobnú neschopnosť. "Už v tomto období sme zaregistrovali asi o 20 percent viac sociálnych pohrebov, či už to boli bezdomovci alebo sociálne slabšie rodiny," povedal.

Podľa jeho slov by v prípade zavádzania opatrení na zmiernenie dosahu energetickej krízy mala oblasť pohrebníctva a krematórií zvlášť patriť do skupiny známej ako "strategicky dôležité".