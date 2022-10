Premiér má rokovať o eurofondoch na ceny energií budúci týždeň

dnes 14:46 -

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) má o nevyčerpaných eurofondoch použiteľných na financovanie energetickej krízy rokovať s príslušnými ministrami vlády SR budúci týždeň. Uviedla to po rokovaní vládneho kabinetu vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).

"Premiér bude organizovať stretnutie s ministrami, ktorí sú zodpovední za operačné programy, či už je to ministerstvo životného prostredia, ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy a výstavby, aby si zanalyzovali, koľko nevyčerpaných eurofondov môžu vyčleniť na pomoc v energetickej kríze," spresnila.

Upozornila však, že SR má síce prísľub od Európskej komisie (EK), že na riešenie energetickej krízy bude môcť použiť svoje nevyčerpané eurofondy. "Od prísľubov EK k samotnej implementácii je však veľmi dlhá cesta. Moja výzva k Európskej komisii, aj k Európskemu parlamentu (EP) je, ak chceme minúť nevyčerpané eurofondy, lebo na to máme len rok aj štyri mesiace, že ako EK, tak EP musia konať veľmi rýchlo," dodala Remišová.

Podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) potvrdil, že prísľub možnosti použiť eurofondy na riešenie cien energií EK dala neformálne a dostal sa aj do oficiálnych záverov z rokovania ministrov financií EÚ. "Áno, je pravda, musí sa zmeniť ešte aj príslušná legislatíva. Vo finále legislatívu musí schváliť až EP, aby to platilo. My s tým na 95 % už počítať môžeme, že by všetko malo byť v poriadku, možno nejaké nuansy, dodatočné podmienky sa tam objavia," povedal Matovič po rokovaní vlády.

Podľa Matoviča "vyzerá to tak, že Slovensko bude mať to šťastie, že bude môcť použiť nevyčerpané eurofondy veľmi podobne ako pri covide. "Budeme môcť vyčleniť z eurofondov to, čo si už netrúfame zazmluvniť a reálne zrealizovať, čo by nám prepadlo. To budeme môcť posunúť na pomoc ľuďom a firmám v súvislosti s energiami," poznamenal.

Podľa jeho slov nie je ešte zazmluvnená asi jedna miliarda eur eurofondov. "Ďalšie miliardy sú zazmluvnené, ale je veľké riziko, že sa prostriedky nevyčerpajú, lebo sa ešte napríklad neuskutočnili verejné obstarávania. Nevyčerpané môžu byť až miliardy eur," dodal Matovič.