Neschválený rozpočet nebude pre I. Matoviča dôvodom na demisiu

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Jaroslav Novák

dnes 14:31 -

"Neschválený rozpočet bude dôvodom na rozpočtové provizórium, je to zákonné pokračovanie neschváleného rozpočtu," pripomenul Matovič. "Samozrejme, bude sa nám ľahšie dýchať, ak bude dnes alebo v najbližších dňoch schválená novela zákona o štátnom rozpočte, lebo v tom prípade sa nám ten vankúš, z ktorého bude rátať rozpočtové provizórium, nafúkne o novelu, ktorú teraz predkladáme," dodal minister. Vláda do parlamentu predložila návrh novely štátneho rozpočtu na tento rok, v ktorom zvýšila príjmy aj výdavky rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur.



Matovič upozornil, že by sa v rozpočtovom provizóriu síce formálne zvýšili platy zdravotníkov, učiteľov či zamestnancov verejnej a štátnej správy, ale štát by na ich vyplatenie nemal peniaze. "Či si to niekto zoberie na zodpovednosť, neviem. My budeme robiť všetko preto, aby sa 76 rozumných ľudí v parlamente našlo," dodal Matovič.