Zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy sa v parlamente dostalo do druhého čítania

Rafinéria Slovnaft by mala platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát túto výhodu využije na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou, ktorý v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

"Predkladaným návrhom dochádza k zavedeniu dane z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou," uviedlo ministerstvo financií v predkladacej správe.

Daň sa bude rátať ako súčin množstva ropy s pôvodom v Ruskej federácii v bareloch obstaranej daňovníkom v príslušnom zdaňovacom období a rozdielu medzi referenčnou cenou a priemernou cenou obstarania zníženého o päť USD. Zdaňovacím obdobím má byť kalendárny mesiac a sadzba dane vo výške 30 %.