Budú akcie Škody či Audi na predaj? Úspešný vstup Porsche na burzu materský koncern Volkswagen posmeluje.

Nemecká automobilová skupina Volkswagen chce na skúšku uviesť na burzu aj ďalšie svoje značky. Rozhodla sa tak po tom, ako sa jej dcérska firma Porsche po vstupe na burzu minulý týždeň čo do hodnoty takmer vyrovnala materskému koncernu. Nemeckému hospodárskemu denníku Handelsblatt to povedal generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume. Nespresnil však, či sú ďalšie vstupy koncernových značiek naozaj v pláne.

Blume nariadil dcérskym koncernovým spoločnostiam, aby sa skúšobne začali pripravovať na vstup na burzu. Na burze sa zatiaľ neobchodujú značky Audi, Lamborghini, Bentley, Škoda, Seat a Cupra. Výsledky prípravných testov spoločnosť predstaví na dni kapitálových trhov v budúcom roku.

Šéf Volkswagenu: Chápme to ako tréning

"Malo by sa to chápať ako tréning," povedal Blume. "V rámci koncernu Volkswagen cítim jasnú motiváciu dať kapitálovým trhom väčší význam," pokračoval. "Každý, kto sa pripravuje na kapitálový trh, sa zameriava na to podstatné," dodal.

"Určite by som si dokázal Volkswagen Group predstaviť ako určitý druh holdingu pre rôzne spoločnosti zapísané na burze. Ak by sa to urobilo múdro, mohlo by to pridať významnú hodnotu a zlepšiť konkurencieschopnosť skupiny a značiek," uviedol automobilový expert firmy QuantCo Arndt Ellinghorst.

Akcie automobilky Porsche vstúpili na burzu minulý štvrtok. Dnes predpoludním pridávali vyše jedno percento na viac ako 83 eur, a pohybovali sa tak mierne nad emisnou cenou. Akcie Volkswagenu vykazovali rast skoro o tri percentá, výrazne ale spevňoval celý trh.