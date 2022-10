Poľský koncern PKN Orlen očakáva, že sa dani z mimoriadnych ziskov vyhne

dnes 16:31 -

Poľská rafinérska spoločnosť PKN Orlen nepredpokladá, že bude musieť platiť daň z mimoriadnych ziskov, ktorú pre energetické firmy plánuje poľská vláda. Ako uviedol šéf spoločnosti Daniel Obajtek, spoločnosť realizuje investície, ktoré sú pre poľskú energetickú bezpečnosť kľúčové. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Poľská vláda koncom septembra uviedla, že z dane z mimoriadnych ziskov energetických spoločností by mohla získať približne 13,5 miliardy zlotých (2,80 miliardy eur). Vedenie PKN Orlen však odhaduje, že tohto koncernu by sa daň dotknúť nemala.

"Súhlasím s tým, aby firmy, ktoré realizujú nadmerné zisky, platili takéto dane...PKN Orlen však nadmerným ziskom nedisponuje, takže neočakávam, že sa to (legislatívny návrh) spoločnosti výraznejšie dotkne," povedal pre rozhlasovú stanicu RMF FM Obajtek. "Investujeme do Poliakov, do ich bezpečnosti, do zdrojov s nulovými emisiami, do modernizácie rafinérií. To je pre našu bezpečnosť dôležité," dodal šéf PKN Orlen.

Ako povedal, na budúci rok plánuje spoločnosť investovať 23 miliárd zlotých. Zároveň pracuje na prevzatí poľskej plynárenskej spoločnosti PGNiG, pričom predtým už prevzala energetickú firmu Energa a spojila sa s rafinérskou spoločnosťou Grupa Lotos. Prevzatie PGNiG by sa malo podľa Obajteka zrealizovať do niekoľkých týždňov, s najväčšou pravdepodobnosťou začiatkom novembra. Akcionári PKN Orlen schválili prevzatie PGNiG koncom septembra, akcionári PGNiG by o tom mali hlasovať 10. októbra.