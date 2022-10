Prečo podceňujeme naše budúce výdavky a jednoduchý spôsob, ako tomu zabrániť

Zdroj: oPeniazoch

Nepresné predpovedanie svojich vlastných výdavkov môže byť celkom nákladné, píšu vedci na The Conversation. Ako príklad uvádzajú Američanov žijúcich na dlh. Až 12 miliónov z nich si každý rok požičiava celkovo viac ako 7 miliárd dolárov vo forme pôžičiek pred výplatou, pretože nedokážu pokryť svoje mesačné výdavky. Tieto pôžičky majú zvyčajne extrémne vysoké úrokové sadzby, v niektorých štátoch viac ako 250 %. Pôžičky pred výplatou sú tiež splatné v plnej výške tak rýchlo, že približne traja zo štyroch dlžníkov si nakoniec musia opäť požičať, aby splatili pôvodnú pôžičku.



Keď boli spotrebitelia vyzvaní, aby odhadli, koľko peňazí minú v budúcnosti, tipovali viac ako 400 dolárov mesačne. Keď však boli vyzvaní, aby popri typických výdavkoch mysleli aj na neočakávané situácie a výdavky, urobili oveľa presnejšie predpovede. Toto sú hlavné zistenia série štúdií a experimentov, ktoré vedci publikovali v časopise Journal of Marketing Research.



V prvej štúdii vedci požiadali 187 respondentov, aby predpovedali svoje týždenné výdavky na nasledujúcich päť týždňov. Na konci každého týždňa sa ich pýtali, koľko vlastne minuli. Počas prvých štyroch týždňov ľudia podceňovali svoje týždenné výdavky o približne 100 USD za týždeň alebo 400 USD za mesiac. V piatom týždni štúdie uskutočnili experiment, aby zistili, či sa dá nejak zlepšiť presnosť predpovedí ľudí. Náhodne rozdelili účastníkov do dvoch skupín. V prvej skupine účastníci odhadli svoje výdavky na nasledujúci týždeň rovnako ako v predchádzajúcich týždňoch. Títo ľudia opäť výrazne podhodnotili svoje výdavky. V druhej skupine mali účastníci pred odhadom popremýšľať o tom, prečo môžu byť ich výdavky na nasledujúci týždeň iné ako zvyčajne. To ich viedlo k tomu, aby robili vyššie a oveľa presnejšie predpovede, v rozmedzí len 7 dolárov oproti tomu, koľko skutočne minuli.



Dôležité je, že účastníci v každej skupine minuli v priemere za týždeň približne rovnaké množstvo peňazí. Jediný rozdiel medzi týmito dvoma skupinami bol v tom, nakoľko dokázali túto sumu presne predpovedať







V ďalšej práci si vedci vymysleli deväť experimentov, aby dokázali lepšie pochopiť, prečo ľudia podceňujú svoje výdavky a či to, že budú vyzvaní, aby brali do úvahy aj neobvyklé výdavky, pomáha zlepšiť presnosť predpovedí. Celkovo sa týchto experimentov zúčastnilo viac ako 5 800 ľudí vrátane reprezentatívnej vzorky obyvateľov USA.



Experimenty odhalili dva dôležité poznatky.



Po prvé, ľudia primárne zakladajú svoje predpovede budúcich výdavkov na typických výdavkoch, ako sú potraviny, benzín a nájomné. Zvyčajne nezohľadňujú nepravidelné, hoci stále bežné výdavky, ako sú oprava auta, lístky na koncert na poslednú chvíľu alebo jednorazové účty za zdravotnú starostlivosť. Práve to vedie k nedostatočne presnej predpovedi.



Po druhé, nabádanie ľudí, aby sa zamysleli aj nad nepravidelnými výdavkami okrem pravidelných výdavkov im pomáha robiť presnejšie predpovede. V spomínaných štúdiách ľudia nepočítali s atypickými výdavkami, pokiaľ o t neboli požiadaní. Jedna zo štúdií ukazuje, že naša navrhovaná stratégia predpovedí nielen zvýšila odhady výdavkov, ale zvýšila aj zámery ušetriť.



Výskumný tím teraz skúma, či, kedy a prečo môže byť podpredpokladanie vlastných výdavkov prospešné. Napríklad, ak si človek nastaví optimisticky nízky rozpočet a aktívne sleduje svoje výdavky oproti nemu, či mu to pomáha znížiť výdavky. Rovnako sa zaujímahú aj o to, či ľudia, ktorí pracujú v zdieľanej ekonomike, vykazujú zodpovedajúcu tendenciu nesprávne predpovedať svoj budúci príjem.