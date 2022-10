Premiér:Vláda opäť pošle návrh na skrátené konanie k rozpočtu do parlamentu

včera 15:16 -

Vláda by mala v stredu (5. 10.) na rokovaní opäť schváliť návrh na skrátené legislatívne konanie o novele štátneho rozpočtu a následne ho pošle do parlamentu. Urobí tak v reakcii na to, že v utorok plénum Národnej rady (NR) SR neschválilo zrýchlený režim k tejto právnej norme. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v parlamente premiér Eduard Heger (OĽANO).

Predseda vlády priblížil, že dôvodom novelizácie štátneho rozpočtu na tento rok je to, aby peniaze z vyššieho výberu daní mohli byť tento rok použité v prospech pomoci. "Zákon jasne hovorí, že akékoľvek nadpríjmy, ktoré vám prídu počas roka z vyšších daňových príjmov, nesmiete použiť na vyššie výdavky, iba ak novelizujete rozpočet. To sme chceli urobiť," skonštatoval Heger.

Mrzí ho, že opozícia to "nepochopila". Podľa neho tak bráni, aby mohli byť financie z vyšších príjmov použité na pomoc ľuďom. Spresnil, že pomoc by mala ísť dôchodcom, ale aj firmám. Vláda sa tak opäť pokúsi o schválenie skráteného legislatívneho konania v parlamente. Poslancom by podľa Hegera mal byť návrh na zrýchlený režim k novele rozpočtu doručený vo štvrtok (6. 10.). Verí, že plénum to už schváli.

Parlament v utorok rozhodol, že neprerokuje vládny návrh zákona o štátnom rozpočte v skrátenom legislatívnom konaní. Oproti pôvodne schválenému rozpočtu sa majú podľa návrhu zákona zvýšiť príjmy aj výdavky približne o 1,5 miliardy eur. Plénum však zároveň rozhodlo, že novelu zákona o 13. dôchodku, ktorá má na to nadväzovať, prerokuje v zrýchlenom režime.