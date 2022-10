Čína pravdepodobne výrazne zvýši na prelome rokov vývoz ropných produktov

dnes 18:31 -

Čínske rafinérske firmy pravdepodobne výrazne zvýšia export ropných produktov v závere tohto roka. Rast exportu by okrem toho mal pokračovať aj na začiatku roka 2023. Odhadujú to analytici a zdroje z trhu v reakcii na rozhodnutie vlády zvýšiť vývozné kvóty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Prípadné zvýšenie exportu ropných výrobkov by mohlo podporiť čínsku ekonomiku, ktorá na domácom trhu zaznamenáva útlm. V 2. kvartáli dosiahla čínska ekonomika medziročný rast iba o 0,4 %, čo bol najslabší výsledok od poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) Číny v 1. kvartáli 2020 po rozšírení nového koronavírusu v krajine. Na porovnanie, v 1. štvrťroku vzrástla čínska ekonomika o 4,8 %.

Navyše väčší objem ropných produktov zo strany Číny by mohol pomôcť čiastočne nahradiť dodávky ropy z Ruska, na ktoré začiatkom decembra plánuje Európska únia uvaliť čiastočné embargo. To by mohlo do určitej miery stabilizovať ropné trhy. "Zvýšenie vývozu ropných výrobkov z Číny podporí ropné trhy v situácii, keď sa očakáva embargo EÚ na ruské dodávky," povedala Sugandha Sačdevová, viceprezidentka pre komoditný a menový výskum v indickej spoločnosti Religare Broking.

Nové kvóty zahrnujú 13,25 milióna ton produktov ako benzín, nafta a letecké palivo. Okrem toho aj 1,75 milióna ton lodného paliva s nízkym obsahom síry. Spolu s novými kvótami dosiahne celkový tohtoročný objem čínskych vývozných kvót pre benzín, naftu a letecké palivo 37,25 milióna ton. To je rovnaký objem ako v roku 2021.

Analytici zo Citigroup odhadujú, že čínske rafinérie by mohli v mesiacoch november - december mesačný objem exportu zdvojnásobiť na 4 - 5 miliónov ton. Očakáva sa, že najviac sa zvýši export nafty, keďže tento produkt generuje oproti benzínu a leteckému palivu vyšší zisk.