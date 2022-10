Miliónová pokuta za platenú propagáciu tokenov, Kardashianová súhlasí

Zdroj: oPeniazoch

„Tento prípad je pripomienkou toho, že keď celebrity alebo influenceri podporujú investičné príležitosti, vrátane cenných papierov kryptoaktív, neznamená to, že tieto investičné produkty sú vhodné pre všetkých investorov,“ cituje Garyho Genslera, predsedu SEC CNBC.

Kardashianová, ktorá si vybudovala mediálne a lifestylové impérium, však zistenia regulátora nepriznala ani nepoprela, avšak súhlasila so zaplatením pokuty1,26 milióna dolárov. Tým považuje celú záležitosť za uzavretú. „Dohoda, ktorú dosiahla so SEC, umožňuje aby to urobila, aby sa mohla posunúť vpred vo svojich mnohých rôznych obchodných činnostiach,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Podľa vyjadrení SEC Kardashianová neoznámila, že jej spoločnosť EthereumMax prostredníctvom sprostredkovateľa vyplatila 250 000 dolárov za zverejnenie príspevku o tokenoch EMAX. Príspevok cez hashtag „#ad“ odkazoval na webovú stránku EthereumMax, ktorá používateľom poskytuje pokyny, ako si kúpiť tokeny, dodal regulátor. V roku 2021 Kardashianová zverejnila príspevok, ktorý začínal otázkou: “Ste v krypte??? Toto nie je finančné poradenstvo, len chcem zdieľa ťčo mi práve povedali priatelia o tokene EthereumMax.” Ešte treba dodať, že Kardashianová má približne 250 miliónov sledovateľov na Instagrame.

Kardashianovej čisté imanie sa odhaduje na 1,8 miliardy USD. Súhlasila so zaplatením 260 000 dolárov, čo zahŕňa platbu, ktorú dostala za reklamu tokenov, plus úroky, a okrem toho aj s pokutou vo výške 1 milión dolárov, dodala agentúra.