Kremeľ: Spojené štáty po únikoch z Nord Streamu zvýšili cenu LNG aj jeho predaj

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:02 -

Spojené štáty v minulosti opakovane kritizovali výstavbu plynovodu Nord Stream 2, ktorý vedie po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka, a teraz ťažia zo zvýšeného záujmu o LNG predovšetkým v Európe.

Európska únia sa začala od ruského plynu v minulých rokoch odkláňať so zdôvodnením, že chce znížiť závislosť na energetických surovinách z Ruska. Keď Moskva na konci tohtoročného februára spustila inváziu na Ukrajinu, EÚ prípravy na odklon od ruských energií urýchlila. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom následne začala dodávky do únie znižovať, až ich plynovodom Nord Stream zastavila úplne. Gazprom dnes uviedol, že vývoz zemného plynu do krajín mimo Spoločenstva nezávislých štátov (SNS) za prvých deväť mesiacov tohto roku medziročne znížil o 40,4 percenta na 86,9 miliardy metrov kubických.

Cena plynu sa za posledný rok výrazne vzrástla, a to ako pre európsky, tak aj pre americký trh. V Spojených štátoch je ale cena zhruba sedminová v porovnaní so západnou a severnou Európou. Prudko sa zvýšili sadzby tankerov za prepravu LNG, v prípade okamžitého dodania sa cena od začiatku septembra viac ako strojnásobila. Tlak na cenu by mohla zvýšiť aj očakávaná chladnejšia zima v Ázii, ak sa naplní predpoveď javu La Niňa, uvádza web Global Energy Hub.

K rastu ceny plynu v USA v júni prispel aj požiar v termináli na skvapalnený zemný plyn, ktorý v Texase prevádzkuje americká spoločnosť Freeport LNG. Jej terminál patrí k najväčším vývozným zariadeniam tohto druhu v Spojených štátoch a do júna z neho skvapalnený plyn prúdil najmä do Európy. Firma očakáva, že väčšinu produkcie v termináli obnoví do konca roka.

Blízko Dánska a Švédska boli minulý týždeň na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori objavené celkom štyri úniky. Ich príčina sa teraz vyšetruje. Úniky sa už podarilo zastaviť a tlak v plynovodoch stabilizovať, uviedol dnes Gazprom. Firma dodala, že pracuje na obmedzení vplyvu únikov na životné prostredie a že jednou vetvou plynovodu je možné plyn znovu začať dodávať.

Podľa Peskova existuje strana, ktorá je pri absencii fungovania plynovodov schopná predať viac LNG za vyššiu cenu. "Táto strana je dobre známa, sú to Spojené štáty," povedal Peskov a dodal, že existujú krajiny, ktoré majú vojensko-technologické kapacity na vykonanie takej sabotáže, za akú možno považovať aj zničenie Nord Streamu. Peskov ale ako vinníka Spojené štáty priamo nemenoval. Podľa logiky Kremľa nemajú európske krajiny ako odberatelia a Rusko ako dodávateľ plynu záujem na poškodení infraštruktúry plynovodov.

Podľa EÚ aj politikov z jednotlivých európskych krajín stoja za poškodením potrubia Nord Streamu úmyselné útoky. Rusko odmietlo, že by bolo za škody zodpovedné a ruský prezident Vladimír Putin v piatok obvinil Spojené štáty a ich spojencov, že plynovody poškodili oni. Že potrubie Nord Stream nechal poškodiť Washington, na twitteri naznačil aj bývalý poľský minister zahraničia a terajší europoslanec Radoslaw Sikorski.

Nord Stream 1 bol donedávna hlavnou trasou na prepravu ruského zemného plynu do EÚ. Plynovod Nord Stream 2, ktorý vedie paralelne a má aj rovnakú kapacitu, bol dokončený vlani. Úrady v Nemecku ale nedali súhlas na jeho sprevádzkovanie a vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu podľa expertov nie je pravdepodobné, že by sa na tom v dohľadnom čase niečo zmenilo.