Ceny elektriny pre domácnosti sú na Slovensku zatiaľ relatívne priaznivé. Aj tak energie požierajú významnú časť príjmov.

Zdroj: oPeniazoch

Foto: pixabay.com/Michal Jarmoluk

dnes 13:01 -

Situácia domácností na Slovensku je zatiaľ v súvislosti s cenami elektriny relatívne pokojná. Môže za to ich regulácia, ktorá ceny elektriny v krajine drží do konca tohto roka na úrovniach podobných z uplynulých rokov. Zmeny tak možno očakávať až od budúceho roka, kedy začne nové regulačné obdobie, v ktorom už bude regulátor musieť zohľadniť aj divokú situáciu na trhoch s energiami. A zároveň sa očakáva, ako sa s touto situáciou vysporiada štát.

Desatina príjmov ide na energie

Faktom však je, že už v súčasnosti, pri relatívne priaznivých cenách elektriny v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, náklady na energie „zožerú“ slovenským domácnostiam viac ako 10 % ich príjmov. Podľa štatistík Národnej banky Slovenska totiž náklady na energie tvorili v roku 2020 v priemere 13 % celkových príjmov domácností.

Zdroj: NBS / Eurostat

Neznamená to teda, že aktuálne nižšia cena elektriny pre slovenské domácnosti predstavuje menšie riziko v prípade ich nárastu. Podľa údajov centrálnej banky by totiž ich dvojnásobný nárast znamenal, že celkové náklady na energie by v priemere tvorili až 26 % celkových príjmov domácností. Viac ako pätinu celkových príjmov by pritom na energie muselo vynaložiť až 62 % domácností.

Nízka cena, ale aj príjmy

„Kým slovenské domácnosti majú jednu z najnižších cien elektrickej energie v rámci krajín EÚ, napriek tomu podiel ich výdavkov na bývanie na celkových príjmoch patrí v Európe k tým vyšším. Nižšia jednotková cena elektriny tak nezaručuje nižší podiel celkových nákladov na bývanie na príjmoch domácností,“ konštatuje Národná banka Slovenska vo svojom komentári.