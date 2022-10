Raši: Odvolanie Matoviča je jediné riešenie,aby Slovensko vyšlo z krízy

dnes 12:16 -

Odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií je jediným riešením na to, aby Slovensko vyšlo z krízy. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil podpredseda Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Raši. Koaličný poslanec Peter Kremský z OĽANO reagoval, že odvolávanie Matoviča a predtým ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) zdržuje schvaľovanie zákonov v parlamente. Nerozumie, na čo je to dobré.

Kremský si myslí, že opozícia nebude mať v utorok (4. 10.) na odvolanie Matoviča dostatok hlasov. "Zásadnou otázkou je, aký dres si oblečú poslanci okolo Tomáša Tarabu," povedal Raši. Matovičov odchod z rezortu financií si podľa neho želá väčšina Slovenska.

V súvislosti s energetickou krízou predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský zdôraznil, že záujmom koalície je, aby boli ceny energií znesiteľné pre občanov, verejný sektor a aj firmy. "Riešenia pre firmy a verejný sektor sú na ceste," vyhlásil s tým, že domácnosti budú mať ceny energií zastropované. Poukázal na to, že parlament už schválil krízový plán, ktorým by mohol štát v najkrajnejšom prípade siahnuť na elektrinu vyrobenú na Slovensku. Raši reagoval, že koalícia zatiaľ v riešení krízy zlyhala.

Podaním hromadných výpovedí lekárov hrozí slovenskému zdravotníctvu podľa podpredsedu Hlasu-SD kolaps. Hovorí o manažérskych zlyhaniach šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). "Situácia na zdravotníckom trhu sa rapídne zhoršila počas pandémie, keď začal v Európe doslova boj o zdravotníka. Na to reagovali krajiny tým, že začali zdravotníkom zvyšovať platy," podotkol v relácii Raši.

Kremský považuje za dôležité, aby minister zdravotníctva rokoval s odborníkmi a hľadali spolu riešenie. "Pokiaľ viem, minister tak aj robí," dodal. Problém vidí v meniacich sa podmienkach odborárov. Ministerstvo zdravotníctva má počas najbližších dvoch mesiacov priestor na to, aby sa s odborármi definitívne dohodlo. "Výpovede sa dajú stiahnuť, treba o tom rokovať," zopakoval koaličný poslanec.