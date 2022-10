Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 39. týždni 2022:Praha 26. septembra - Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Počíta v ňom s deficitom 295 miliárd českých korún (takmer 12 miliárd eur). Oznámil to v pondelok český minister financií Zbyněk Stanjura na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.Brusel 27. septembra - Európska komisia (EK) v utorok privítala inauguráciu plynovodu Baltic Pipe, ktorý privedie plyn z Nórska na jednotný trh EÚ. Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová, ktorá bola na slávnostnom otvorení nového plynovodu v poľskom Goleniówe, spresnila, že plynovod Baltic Pipe môže ročne prepraviť až desať miliárd kubických metrov (m3) plynu. Plynovod umožní tiež prepravu 3 miliárd m3 plynu ročne z Poľska do Dánska. Začiatok prepravy plynu cez plynovod je naplánovaný na 1. októbra.Štokholm/Kodaň 27. septembra - Európa sa obáva, že dôvodom úniku plynu z dvoch plynovodov Nord Stream smerujúcich po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka je sabotáž s cieľom poškodiť dôležitú infraštruktúru, ktorá je súčasťou sporu s Ruskom po jeho útoku na Ukrajinu. Preto požaduje dôsledné vyšetrenie oboch incidentov.Brusel 27. septembra - Ministri zodpovední za energetiku z 15 členských krajín EÚ, vrátane slovenského ministra hospodárstva Karla Hirmana, zaslali v utorok večer otvorený list eurokomisárke pre energetiku Kadri Simsonovej, v ktorom ju v snahe riešiť súčasnú energetickú krízu vyzvali na zastropovanie veľkoobchodnej ceny zemného plynu. Ministri upozornili, že energetická kríza, ktorá sa začala minulú jeseň, sa zhoršila a spôsobuje neudržateľné inflačné tlaky, ktoré tvrdo zasahujú európske domácnosti a podniky.Londýn 28. septembra- Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) v stredu pristúpila k nákupu vládnych dlhopisov Spojeného kráľovstva, aby posilnila dôveru trhu po tvrdo kritizovanom rozpočte Británie. BoE odteraz do 14. októbra nakúpi toľko vládnych dlhopisov s dlhou lehotou splatnosti, koľko bude potrebné na stabilizáciu finančných trhov. Banka tiež dodala, že odloží začiatok svojho programu predaja cenných papierov.Brusel 29. septembra - Nálada v krajinách eurozóny zaznamenala tento mesiac prudký pokles, výraznejší, než sa čakalo. Pesimistickejšie hodnotili ekonomiku menovej únie spotrebitelia aj podnikateľský sektor. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia. Index ekonomického sentimentu (ESI) klesol v septembri na 93,7 bodu z nadol revidovanej hodnoty za august 97,3 bodu.Washington 29. septembra - Americká ekonomika v 2. štvrťroku klesla, už druhý kvartál po sebe. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje ministerstva obchodu, ktoré potvrdili predchádzajúci odhad za 2. štvrťrok. Podľa aktualizovaných výsledkov sa reálny hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace do konca júna znížil o 0,6 % po tom, ako v 1. štvrťroku klesol o 1,6 %. Tento výsledok sa zhoduje s predchádzajúcim odhadom aj s očakávaniami ekonómov.Praha 29. septembra - Česká národná banka (ČNB) ponechala vo štvrtok svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené, už druhé zasadnutie po sebe. Banková rada podľa očakávania na svojom zasadnutí ponechala svoju dvojtýždňovú repo sadzbu na úrovni 7 %, čo sa zhoduje s očakávaniami trhu.Luxemburg 30. septembra - Medziročná miera inflácie v eurozóne sa zrýchlila v septembri na nový rekord, pričom dosiahla dvojcifernú úroveň 10 %. Štatistický úrad Európskej únie Eurostat v piatok zverejnil rýchly odhad. V auguste dosiahla medziročná inflácia 9,1 %.Brusel 30. septembra - Ministri členských krajín EÚ zodpovedných za energetiku v piatok na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli prijali balík opatrení na upokojenie energetickej krízy, vrátane zdanenia nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich fosílne palivá. Dohoda o zastropovaní cien plynu ale zostala mimo stola. Ministri dosiahli dohodu o návrhoch Európskej komisie, ktoré by mohli pomôcť získať vyše 140 miliárd eur na pomoc ľuďom a podnikom postihnutých krízou.

Opatrenia zahŕňajú daň z neočakávaných nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich alebo rafinujúcich ropu, plyn a uhlie. Ďalšími dvoma hlavnými prvkami plánu sú dočasný strop tržieb nízkonákladových výrobcov elektriny, čo sa týka veterných, solárnych a jadrových spoločností, ako aj povinnosť pre 27 členských krajín eurobloku znížiť spotrebu elektriny aspoň o 5 % počas špičky.Rím 1. októbra - Talianska energetická spoločnosť Eni uviedla, že ruský plynárenský koncern v sobotu zastavil dodávky plynu do Talianska. Gazprom informoval Eni, že už nemôže dodávať plyn cez Rakúsko. Ruský plyn je v normálnej situácii dopravovaný do Tarvisia na taliansko-rakúskych hraniciach, odkiaľ je ďalej distribuovaný.