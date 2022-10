Ambiciózne plány Rusov: Letecký priemysel si má vystačiť s ruskými strojmi

Zdroj: TASR

Foto: pixabay.com/CanonEOS1300d

dnes 16:01 -

Ruský letecký priemysel plánuje odstrihnutie sa od západných krajín. Do budúcnosti sa chce spoliehať na vlastné lietadlá vyrobené z vlastných komponentov a ukončiť tak závislosť od dodávok z európskeho Airbusu či amerického Boeingu. Uviedol to tento týždeň ruský štátny technologický koncern Rostec, ktorý do konca desaťročia chce takýmto spôsobom vyrobiť zhruba 1000 lietadiel.

Ruská flotila je takmer kompletne zahraničná

Uvalenie bezprecedentných sankcií západných štátov na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu viedlo k najväčším zmenám v ruskej ekonomike od obdobia rozpadu Sovietskeho zväzu v rokoch 1989 až 1991. Vtedy sa ruský letecký sektor vydal cestou nákupu zahraničných lietadiel. Stroje od zahraničných dodávateľov, najmä od Boeingu a Airbusu, sa na leteckej preprave podieľajú až 95 %, súčasné sankcie však znamenajú, že nemajú náhradné diely a tie nebudú mať ani v dohľadnom čase. Už v auguste agentúra Reuters informovala, že ruské letecké spoločnosti, vrátane národného prepravcu Aeroflot, rozoberajú niektoré lietadlá, aby mali komponenty na zvyšné stroje.

Ruské lietadlo Tupolev TU-214 na letisku Ramenskoje v Moskovskej oblasti. Foto: Artem Katranzhi from Bakashikha, Russia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Šéf Rostecu Sergej Čemezov, jeden z najbližších spolupracovníkov prezidenta Vladimira Putina (v 80. rokoch minulého storočia s ním pôsobil vo východnom Nemecku), však túto nepriaznivú situáciu považuje za príležitosť na vybudovanie silného a sebestačného leteckého priemyslu. "Zahraničné lietadlá už nebudú súčasťou našich spoločností," reagovala firma Rostec na otázky Reuters o súčasnej situácii a budúcnosti leteckého priemyslu v Rusku. Vedenie Rostecu je presvedčené, že tento proces je nezvratný a lietadlá od Airbusu a Boeingu sa do Ruska už dovážať nebudú.

Smelé plány, analytici však pochybujú

Podľa vládnych dokumentov by v období 2022 až 2030 mali ruské letecké spoločnosti od domácich výrobcov získať celkovo 1036 dopravných lietadiel. Ich súčasťou má byť 42 strojov Superjet-New, ďalej 270 lietadiel MS-21, ako aj 70 turbovrtuľových Il-114, 70 strojov Tu-214 so stredným doletom či 12 širokotrupých lietadiel Il-96.

Analytici však o úspechu takýchto plánov pochybujú. "Výroba zhruba 1000 lietadiel do roku 2030 je prakticky nemožná," povedal analytik pre oblasť leteckého priemyslu Richard Aboulafia, ktorý stojí na čele americkej poradenskej firmy AeroDynamic Advisory. Dodal, že "už predtým, keď mali prístup k polovodičom a iným kľúčovým komponentom, mali čo robiť, aby vyrobili aspoň zopár lietadiel".