Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a SR ponúkli pomoc s dopravou plynu z Azerbajdžanu

dnes 17:31 -

Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko ponúkli pomoc so zvýšením dodávok plynu z Azerbajdžanu do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Prevádzkovatelia plynovodov uvedených štyroch krajín navrhli, že dopravia dodatočný plyn, ktorý Azerbajdžan prisľúbil Európe, uviedol bulharský prezident Rumen Radev.

Európska únia (EÚ) intenzívne hľadá po útoku Ruska na Ukrajinu alternatívnych dodávateľov. Obmedzenie dodávok z Ruska vyvolalo na kontinente prudký nárast cien energií a obavy z nedostatku počas nachádzajúcej zimy. Aktuálne údaje signalizujú, že energetická kríza zrejme stiahne európske ekonomiky do recesie.

Radev na stretnutí s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alievom povedal, že Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko ponúkli svoje plynovodné siete, aby umožnili rýchlejší a lacnejší transport azerbajdžanského plynu do Európy.

Európska komisia (EK) v júli podpísala memorandum o porozumení s Azerbajdžanom, ktoré sa týkalo zdvojnásobenia dovozu zemného plynu z krajiny na minimálne 20 miliárd kubických metrov (m3) ročne do roku 2027.

"V najbližších rokoch minimálne zdvojnásobíme produkciu a export do Európy. Máme na to zdroje," uviedol Aliev a poukázal na to, že Azerbajdžan je dlhodobým spoľahlivým partnerom a dodávateľom.

Transjadranský plynovod (TAP) v minulom roku dopravil viac než 8 miliárd m3 azerbajdžanského plynu do európskych krajín. Azerbajdžan chce v tomto roku zvýšiť tento import o 40 % na 11,2 miliardy m3.

Podľa Radeva môže byť alternatívna trasa rýchlejšia a lacnejšia na dopravu dodatočného objemu. "To, čo bolo ponúknuté, umožní okamžitý transport azerbajdžanských dodávok cez integrované plynovodné siete týchto krajín," uviedol bulharský prezident.

Radev bude o návrhu diskutovať s ďalšími balkánskymi lídrami a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá pricestuje do Sofie v sobotu (1. 10.).