Bezosova exmanželka požiadala o rozvod

dnes 16:58 -

Scottová požiadala o rozvod s Jewettom, ktorý je bývalým učiteľom prírodných vied, začiatkom tohto týždňa, podľa denníka The New York Times/Yahoo Finance.



Ako sa uvádza v správe, len za štyri roky, ako sa Scottová rozviedla so svojím bývalým manželom Jeffom Bezosom, rozdala 12 miliárd dolárov rôznym neziskovým organizáciám a potom sa vydala za Jewetta, ktorý bol učiteľom v škole, ktorú navštevovali jej deti. V poslednom čase, ako sa uvádza v správe, neziskové organizácie, ktoré vo všeobecnosti dostávali dary od páru, ďakovali iba Scottovej.

Minulý týždeň Jewettovo meno zmizlo z jej filantropických snáh. Na stránke Giving Pledge, kde miliardári sľubujú, že pred smrťou rozdajú polovicu svojho bohatstva, sa jeho meno už neobjavovalo vedľa jej prísľubu. Scottová, spisovateľka, tiež vymazala Jewetta zo svojho autorského životopisu na Amazone, on-line predajcovi, ktorý je zdrojom jej obrovského bohatstva. Správa poznamenáva, že Scottová sa zjavne pokúšala vymazať jej spojenie s Jewettom aj z internetu.



„Som ženatý s jednou z najštedrejších a najláskavejších ľudí, akých poznám – a pripájam sa k nej v záväzku odovzdať obrovské finančné bohatstvo, aby slúžilo iným,“ napísal Jewett verejne pred dvoma rokmi. Jewett rozvod nenamietal, uviedlo Yahoo. Rozdelenie majetku páru bolo stanovené v samostatnej zmluve, s ktorou pár súhlasil a nie je verejná.



Scottovej majetok sa kedysi odhadoval až na 62 miliárd dolárov, no v dôsledku poklesu trhu sa v súčasnosti odhaduje na približne 27,8 miliardy dolárov. Scottová urobila veľmi málo verejných vyhlásení o svojom darovaní a často odmieta žiadosti o rozhovor.