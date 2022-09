Google sľubuje Grécku 20.000 pracovných miest

dnes 20:01 -

Internetový gigant Google vo štvrtok oznámil plány na rozšírenie svojej infraštruktúry cloudových služieb v Grécku. Sľúbil pritom, že do konca dekády vytvorí v krajine takmer 20.000 pracovných miest prostredníctvom priamych investícií a partnerstiev. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Tento krok sa zhoduje s plánmi softvérového gigantu Microsoft, ktorý pred dvomi rokmi oznámil, že investuje 1 miliardu USD (1,03 miliardy eur) do vytvorenia dátových centier v blízkosti Atén. A tiež so záväzkami iných technologických gigantov, vrátane spoločností Cisco a Amazon zriadiť si pobočky v Grécku.

"Môžeme dramaticky zvýšiť a urýchliť inovácie a digitálnu transformáciu v Grécku," povedala novinárom v Aténach Adaire Fox-Martinová, prezidentka Google Cloud International.

Oznámila tiež plány na vytvorenie výskumných centier pre technickú udržateľnosť a umelú inteligenciu financovaných spoločnosťou Google v dvoch regionálnych gréckych mestách. Celkové investície by tak mali do roku 2030 pridať 2,2 miliardy eur do gréckej ekonomiky.

Predstavitelia spoločnosti Google neuviedli podrobnosti o plánovanej investícii v oblasti cloudovej infraštruktúry v Grécku alebo časový plán projektu.

Grécko sa od vystúpenia z medzinárodných záchranných programov pred štyrmi rokmi zameralo na posilnenie svojho kedysi pomalého technologického sektora. Dúfa, že mu to pomôže s diverzifikáciou ekonomiky silne závislej od cestovného ruchu a priláka späť tisíce absolventov univerzít v tomto sektore, ktorí počas finančnej krízy odišli za prácou do zahraničia.

Grécko má po Španielsku najvyššiu mieru nezamestnanosti v Európskej únii, ktorá v júli dosiahla 11,4 %.

Počas pandémie ochorenia COVID-19 boli on-line sprístupnené stovky vládnych administratívnych služieb – vrátane predpisovania liekov či žiadostí o rozvod bez sporov.

Od niekoľkých vládnych agentúr vrátane ministerstva zdravotníctva a správy nemocníc sa očakáva, že po sprístupnení novej infraštruktúry integrujú používanie cloudových služieb Google, uviedli predstavitelia spoločnosti.

Investícia Google je tak ďalšou v oblasti technológií.

"Nestalo sa to samo od seba. Museli sme modernizovať inštitucionálny a regulačný rámec a zmeniť zmýšľanie ľudí," vyhlásil premiér Kyriakos Mitsotakis.