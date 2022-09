Rezort financií vyzýva NDS, aby začala fázu prevodu elektronického mýta

dnes 19:16 -

Ministerstvo financií (MF) SR je znepokojené skutočnosťou, že mu doteraz nebola poskytnutá žiadna ekonomická analýza zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), prečo je prevod elektronického mýtneho systému na štát údajne nevýhodný. MF SR zároveň do dnešného dňa nedisponuje ani žiadnou právnou analýzou zo strany ministerstva dopravy, prečo by malo byť začatie fázy prevodu pre štát údajne záväzné. Konštatuje to rezort v stanovisku k medializovaným vyjadreniam NDS, že nevyužije možnosť získať elektronický mýtny systém do svojho vlastníctva.

"Ministerstvo financií SR preto verejne vyzýva Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., aby do 30. 9. 2022 začala fázu prevodu komplexného mýtneho systému na štát, dohodnutú v pôvodných súťažných podkladoch a zmluve. Podľa právneho názoru MF SR tento krok štát k ničomu nezaväzuje, ani neohrozí prípadný prevod mýtneho systému do rúk súkromnej spoločnosti," zdôraznilo ministerstvo. Spoločnosť Skytoll je podľa neho počas fázy prevodu povinná sprístupniť účtovníctvo a všetky potrebné dáta, na základe ktorých sa štát dokáže zodpovedne rozhodnúť, ktorá alternatíva je najvýhodnejšia.

Rezortu financií nie je známe, prečo diaľničiari doteraz nezačali fázu prevodu a ani argumenty, prečo by tak nemali urobiť. "NDS v mediálnych vyhláseniach tvrdí, že prípadný prevod na štát by stál stovky miliónov eur. MF SR však upozorňuje, že tento dopad NDS nedokáže zodpovedne vysvetliť a kvantifikovať bez toho, aby zahájila zmluvnú fázu prevodu a boli jej sprístupnené potrebné dáta," argumentuje. Zároveň upozorňuje, že ak NDS nezačne proces prevodu do konca septembra, túto možnosť štát definitívne stratí.

NDS aj ministerstvo dopravy opakovane deklarovali, že proces prevodu elektronického mýta je pre štát nevýhodný. "Pôvodná zmluva hovorila, že do 30. 9. požiadam o prevod služby, následne vykonám due dilligence a som povinný ja, ako aj protistrana urobiť všetko, teda maximum pre to, aby táto fáza prevodu bola ukončená kúpou časti podniku, teda prevodom časti podniku. Dovtedy, kým tento prevod nastane, čiže kým dôjdeme k dohode (…) dovtedy by SkyToll poskytoval túto službu za aktuálnych podmienok. Ak je toto výhodné, nemám k tomu čo povedať," povedal podľa Denníka N vo štvrtok na Cestnej konferencii združenia Česmad šéf technológií diaľničnej spoločnosti Jaroslav Ivanco.