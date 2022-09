Rusko použije digitálny rubeľ pri zúčtovaní s Čínou

Zdroj: oPeniazoch

Foto: SITA/AP

dnes 18:10 -

„Téma digitálnych finančných aktív, digitálneho rubľa a kryptomien sa v súčasnosti v spoločnosti zintenzívňuje, keďže západné krajiny zavádzajú sankcie a vytvárajú problémy pre bankové prevody, a to aj pri medzinárodných zúčtovaniach,“ povedal ruský poslanec Anatolij Aksakov v rozhovore pre ruské parlamentné noviny. „Ak to spustíme, ostatné krajiny to začnú aktívne využívať a americká kontrola nad globálnym finančným systémom sa fakticky skončí..."



Na základe sledovaní Atlantickej rady dnes najmenej 100 krajín na celom svete vyvíja digitálne meny podporované vládou, pričom 11 krajín ich už aj používa. Programy CBDC sú často spájané skôr so západnými centrálnymi bankami a predpokladá sa, že mechanizmy digitálnych mien sú čisto cieľom pre západné elity. Tak to ale v skutočnosti nie je.



Rusko aj Čína sú úzko späté s Medzinárodným menovým fondom a zdá sa, že ruská centrálna banka pri vývoji CBDC postupuje v súlade s ostatnými bankami. Zatiaľ čo ruské digitálne úsilie by sa po vyradení krajiny zo siete SWIFT mohlo stať nevyhnutnosťou, existuje veľa centrálnych bánk, ktoré argumentujú v prospech digitálneho mechanizmu ako riešenia hospodárskej krízy.



Kritici CBDC odsudzujú rýchly postup toľkých vlád smerom k bezhotovostnej spoločnosti, pretože by podľa nich mohol zo spoločných trhov odstrániť posledné zvyšky voľného obchodu a anonymity.



Vývoj CBDC je zatiaľ väčšinou obmedzený na medzinárodné obchodné transakcie. Ruské používanie digitálneho rubľa pripravuje pôdu pre obídenie sietí založených na SWIFT a okamžitú výmenu veľkých súm.

Na druhej strane predstava, že centrálne banky v USA a Európe by boli proti digitálnemu vývoju, ktorý by obmedzil dolár, je fantázia. Zdá sa, že takmer všetky centrálne banky sú pripravené na masívny globálny posun v spôsobe fungovania peňazí a fungovania ekonomík. Vedia, že táto zmena by v skutočnosti ukončila rezervný status dolára. Otázkou je, čo ho nahradí. MMF má v tomto smere určité predstavy, keďže sa tiež usiluje o digitálny mechanizmus SDR. Na svojom webe MMF píše: „Virtuálne SDR by mohlo uľahčiť používanie SDR v súkromných transakciách a vytvoriť globálnu kryptomenu, ktorá by mohla spoluexistovať s národnými alebo regionálnymi kryptomenami podporovanými centrálnymi bankami.“