Informačné stredisko v Muráni navštívilo počas leta vyše 1800 ľudí

dnes 11:01 -

Informačné stredisko v obci Muráň v okrese Revúca v stredu (28. 9.) ukončilo letnú turistickú sezónu a opätovne svoje brány otvorí na začiatku budúceho leta. Počas uplynulých mesiacov doň zavítalo 1811 turistov, zaujímali sa najmä o povolenia pre vjazd do národného parku či o sysľovisko Biele vody. Pre TASR to za Správu Národného parku (NP) Muránska planina uviedla Jana Šmídtová.

Návštevnosť informačného strediska bola tento rok nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom je jeho neskoršie otvorenie, ku ktorému došlo až v druhej polovici júla. "V tomto roku sme totiž v súvislosti s reformou národných parkov vznikali ako úplne nová organizácia a s tým súviselo množstvo zákonných povinností vo vzťahu k jednotlivých úradom, ktoré sme žiaľ nestihli načas vybaviť," vysvetlila Šmídtová.

Záujem o služby informačného strediska v Muráni pritom podľa Šmídtovej každým rokom rástol. Kým do roku 2017 návštevnosť nedosahovala ani 1000 ľudí ročne, v roku 2019 to bolo už 1901 návštevníkov, nasledujúci rok 2940 a vlani až 3085. "Predpokladám, že to súvisí s tým, že náš región sa stáva známejším, atraktívnejším, a teda aj navštevovanejším. Muránska planina i celý región Gemer má naozaj čo ponúknuť, od prekrásnej prírody, až po nevšedné kultúrne pamiatky," skonštatovala Šmídtová.

Návštevníci informačného strediska sa počas uplynulých mesiacov zaujímali najmä o povolenie pre vjazd motorových vozidiel do národného parku. Stredisko v menšom počte vyhľadávali i cyklisti či ľudia s karavanmi. Medzi návštevníkmi strediska boli i zahraniční turisti, ktorí predstavovali približne osem percent z celkového počtu návštevníkov. Podľa Šmídtovej išlo najmä o turistov z Česka, Poľska, Maďarska ale i Španielska či Nemecka.

Turisti sa v informačnom centre zaujímali aj o sysľovisko Biele vody, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie lokality Muránskej planiny. Správa NP Muránska planina nedisponuje presnými štatistikami o návštevnosti sysľoviska, odhaduje však, že ho počas prázdninových mesiacov navštívilo aj tisíc ľudí denne.

"Sezóna trvá od prelomu apríla a mája, až do polovice septembra. Odhadujeme, že v tohtoročnej sezóne mohlo sysľovisko navštíviť až 100.000 návštevníkov,“ uviedla Šmídtová.